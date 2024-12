Primera sentencia con sistema de adaptación a lectura fácil

El Juzgado de lo Social número 2 de Vigo ha dictado una sentencia pionera en la ciudad al utilizar el sistema de adaptación a lectura fácil, implementado para que las resoluciones judiciales sean accesibles a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo con dificultades en la comprensión lectora.

En este caso, el magistrado titular del órgano judicial, Germán Serrano Espinosa, que es el delegado de discapacidad de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), ha hecho uso del servicio de adaptación, el cual es realizado por técnicos de la Federación Gallega de Asociaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo (Fademga), con el objetivo de mejorar el acceso a la Justicia de las personas con discapacidad intelectual.

El magistrado ha destacado la importancia de que la Administración de Justicia sea inclusiva y comprensible para la ciudadanía. En este caso, el titular del Juzgado de lo Social número 2 de Vigo ha resuelto sobre una demanda presentada por una persona con una discapacidad reconocida del 72 % contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social por denegarle la pensión de orfandad alegando que no estaba incapacitada para trabajar. En el fallo, el juez decreta que tiene derecho a percibir la pensión porque entiende acreditado que cuando falleció su padre, en 2023, el demandante ya no estaba capacitado para trabajar. La sentencia está dividida en varias partes, bajo los siguientes títulos: ¿qué es este documento?, ¿por qué presentaste una demanda en el juzgado?, ¿qué hizo el juez para tomar sus decisiones?, ¿qué dicen todos estos documentos sobre ti?, ¿qué explica el juez en esta sentencia?, ¿qué decisiones explica el juez?, ¿qué pasa si no estás de acuerdo con esta sentencia?

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) obtuvo el pasado mes de junio el premio para un Cambio Positivo, concedido por la Red Europea de Consejos de Justicia (ENJC, por sus siglas en inglés), por su iniciativa para proporcionar resoluciones judiciales en formato de lectura fácil a las personas con discapacidad. El ENCJ Award for Positive Change reconoce las mejores prácticas en materia de digitalización o de adaptaciones para garantizar el acceso a la Justicia de las personas vulnerables.

La base de datos de acceso público del Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), el órgano técnico del CGPJ encargado de la difusión de la jurisprudencia, permite desde 2020 la consulta de resoluciones judiciales en formato de lectura fácil. En la conversión, que es validada por el juez/a, verificando su resolución con la adaptada para garantizar que es jurídicamente correcta, se utilizan palabras sencillas, frases cortas e incluso pictogramas.

