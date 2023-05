Eugenio Ribón convoca al comité huelga de los funcionarios de Justicia tras la reanudación de los paros

Ante la alarma generada en la abogacía y el mundo jurídico por el impacto de una nueva convocatoria de huelga en la Administración de Justicia, que comprende en este caso a más de 45.000 funcionarios, el decano del Colegio del ICAM ha recibido al comité de huelga para conocer de primera mano sus reivindicaciones y el estado actual del proceso de negociación.

Durante la reunión, a la que han acudido Javier Jordán, presidente del Sector de Justicia del CSIF; Antonio Lozano, portavoz del Sindicato UGT Justicia; y José Luis Fernández, Vicesecretario General del Sindicato de Trabajadores de Justicia (STAJ), Eugenio Ribón ha trasladado a los representantes sindicales las preocupaciones de todo el colectivo de los profesionales que integran la abogacía con relación al desarrollo de esta huelga.

En particular, el decano ha hecho hincapié en la necesaria atención de aquellas causas que, por especial vulnerabilidad o circunstancias calamitosas no permitan ningún tipo de dilación. “Estamos hablando de situaciones especialmente sensibles para la ciudadanía, que no puedan quedar suspendidas por el ejercicio del derecho de huelga”, ha señalado. Además, en orden a minimizar los ya graves conflictos que supone la dilación del procedimiento, el decano les ha trasladado la importancia de comunicar con la debida antelación las suspensiones de señalamientos o cualquier acto procesal que, en previsión del desarrollo legitimo del derecho de huelga, no vaya a desarrollarse.

Finalmente, el decano ha llamado la atención “sobre la importancia que supone el continuar emitiendo aquellos mandamientos de pago tanto para la ciudadanía como para los propios profesionales en lo referido a las tasaciones de costas que permiten la supervivencia de tantos puestos de trabajo en la abogacía, en la procura y en todo el entorno de nuestra profesión que depende de nosotros”.

Para conocer el impacto de estos nuevos paros en la Administración de Justicia, el área de Defensa de la Abogacía del ICAM mantendrá activo un seguimiento durante las jornadas de huelga convocadas los días 4,9,10,11,16,17 y 18 de mayo. Los datos recogidos durante los paros realizados en el mes de abril revelaban un porcentaje de suspensiones de los señalamientos superior al 20%, siendo los juzgados de lo Social unos de los más afectados con una de cada tres vistas suspendidas.

