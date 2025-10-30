Salvador González defiende en Málaga la protección del derecho de defensa y del ejercicio de la abogacía

En la inauguración del 20 ª Congreso Jurídico de la Abogacía de Málaga el presidente de la Abogacía ha destacado los últimos avances a favor de la profesión

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, ha reivindicado hoy la protección del derecho de defensa y de la profesión, destacando la importancia de continuar avanzando en la mejora de las condiciones del ejercicio profesional.

“Protegerla es exigir más avances en conciliación. O cuestionar y que se paralice, como acabamos de hacer con ATA, la injusta subida de cuotas a los autónomos”, afirmó en la inauguración del 20º Congreso Jurídico de la Abogacía de Málaga.

González añadió también que la protección de la profesión pasa también por “reclamar y propiciar una solución para la pasarela al RETA de nuestros compañeros y compañeras mutualistas”, un asunto en el que la Abogacía “ha implicado incluso al Parlamento Europeo” con el fin de reclamar “sensibilidad y rapidez al legislador”.

El presidente de la Abogacía puso en valor los recientes avances como la Ley Orgánica del Derecho de Defensa, el Reglamento de Amparo Colegial o el Convenio Europeo para la Protección de la Abogacía.

En este sentido, González subrayó que el ministro de Justicia se ha comprometido recientemente a ratificar dicho Convenio del Consejo de Europa, lo que supondría un importante paso adelante en la garantía de los derechos de los abogados y abogadas.

González recordó que proteger el derecho de defensa implica también garantizar que las reformas legislativas orientadas a mejorar la eficiencia judicial lleguen a toda la ciudadanía y a todos los territorios, sin poner en riesgo “las máximas garantías de seguridad jurídica ni el acceso efectivo a la tutela judicial”.

Así, en su intervención, el presidente de la Abogacía Española reivindicó más dotaciones presupuestarias, leyes acompañadas de recursos y reformas nacidas del consenso, subrayando que “sembrar dudas sobre la independencia del Poder Judicial menoscaba la confianza ciudadana y causa un grave daño institucional”.

El presidente puso también en valor la vocación de servicio de la profesión y el papel esencial de la asistencia jurídica gratuita como garantía de igualdad ante la ley. En este sentido, reclamó una nueva ley de justicia gratuita y la mejora de las retribuciones y baremos profesionales. González reconoció los esfuerzos de algunas Administraciones autonómicas en este ámbito, pero pidió que la justicia gratuita “sea tratada como una cuestión de Estado, incluida en la agenda de las prioridades públicas y políticas”.

Y, por último, subrayó la importancia de la formación, destacando que más de 13.000 profesionales están participando en el Programa Upro de competencias digitales, “un curso sin coste para el alumno y de altísima calidad en sus contenidos”.

“Sin formación no hay profesión”, recordó González, señalando que la Abogacía ha creado recientemente un Consejo Asesor sobre Innovación, Abogacía y Justicia Digital para afrontar con garantías los retos tecnológicos que plantea el futuro inmediato.

El 20º Congreso Jurídico de la Abogacía de Málaga, que reúne a cientos de juristas, magistrados, fiscales y expertos de toda España, celebra durante dos días ponencias y debates sobre los grandes desafíos del derecho, la modernización de la justicia y el papel de la Abogacía en la defensa del Estado de derecho.

