Salvador González participa en la jura de nuevos colegiados en Elche

Durante el encuentro, González ha reivindicado el valor del derecho de defensa y ha animado a los nuevos letrados a ejercer con responsabilidad y orgullo profesional

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, ha participado en el acto organizado por el Colegio de Abogados de Elche con motivo de San Raimundo de Peñafort, en el que se ha dado la bienvenida a nuevos colegiados y se ha homenajeado a profesionales distinguidos por su trayectoria y colaboración.

Durante la ceremonia, González se ha dirigido a las nuevas promociones de abogados con un mensaje de responsabilidad y compromiso con la profesión: “Tendréis en vuestras manos lo que quizá más valora un ser humano en sus momentos más difíciles: su propia defensa o la de los suyos”.

El presidente ha subrayado el valor del derecho de defensa y animó a los nuevos letrados a ejercer con vocación de servicio: “Descubrid, aprended, sed conciencia, mirad lejos y sentíos orgullosas y orgullosos de lo que sois”. Asimismo, les ha trasladado el respaldo institucional: “Sé que estaréis a la altura de esta enorme responsabilidad, como también podéis tener la certeza de que siempre contaréis con vuestro Colegio y vuestros Consejos. Siempre, incondicionalmente”.

Durante el acto, y rodeados de compañeros de la profesión, se ha distinguido a los colegiados que cumplen 25 años de ejercicio y, de manera especial, a Joaquín Rodríguez Trives, por sus 50 años. González ha destacado que su ejemplo “inspira y legitima” a la profesión y que representan “esa Abogacía necesaria de la que tan orgullosa nos sentimos”.

Retos de la Abogacía

González ha aprovechado esta reunión con los profesionales de la abogacía ilicitanos para repasar las principales reivindicaciones del Consejo: la garantía de pensiones dignas para los mutualistas, la mejora de la justicia gratuita y la necesidad de dotar de más recursos al sistema judicial. También pidió una nueva ley de justicia gratuita, y ha recalcado la necesidad de que la Abogacía participe activamente en su diseño.

Además, ha señalado otros retos clave para la profesión, entre los que ha destacado la mejora de la conciliación y la desconexión digital, así como la garantía de asistencia letrada especializada en defensa de extranjeros, y en casos de violencia de género, discapacidad, y en el ámbito penitenciario.

En el acto también ha intervenido el decano del Colegio de Abogados de Elche, Diego García; la consejera de Justicia y Administración Pública, Nuria Martínez; la presidenta del Consejo Valenciano de Colegios de la Abogacía, María del Mar García Calvo, y el presidente de la Confederación Española de la Abogacía Joven, Alberto Cabello.

