Salvador González reclama más recursos y leyes eficaces para proteger a los menores

El presidente de la Abogacía Española subraya el papel clave de los abogados de familia, durante la inauguración de las XXXIII Jornadas Centrales de AEAFA

Salvador González, presidente de la Abogacía Española, ha hecho un llamamiento a la mejora de la justicia y los recursos para atender las necesidades de especialización en derecho de familia.

“Necesitamos leyes suficientemente dotadas para que la eficiencia llegue a todos los rincones de España y a toda la ciudadanía. Y para que los MASC no comprometan nunca el derecho de defensa ni la tutela judicial efectiva, sobre todo cuando hay menores implicados”, ha señalado.

Durante la inauguración de las XXXIII Jornadas Centrales de la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA), el presidente ha destacado la importancia de los abogados de familia, ya que aportan “pericia, sentido común, luz jurídica, empatía y humanidad” en momentos complicados. González ha subrayado que detrás de cada resolución judicial hay un trabajo silencioso pero esencial de los abogados, que contribuyen con su trabajo diario, tanto al Derecho, como a la vida cotidiana de las personas.

Asimismo, ha resaltado la importancia de la formación continua, considerando que “cuidando la formación, cuidamos la profesión y cuidamos la defensa”. Así, ha destacado la contribución de los abogados de familia a la jurisprudencia: “Ayudamos a la jurisprudencia a disipar sombras jurídicas y a clarificar una realidad tremendamente compleja. Eso hace la abogacía de familia”, ha afirmado, resaltando cómo esa especialidad contribuye “a la justicia social”.

El presidente también ha enfatizado la necesidad de trabajar de manera conjunta para sumar esfuerzos. En este sentido, ha recordado que la alianza reforzada el año pasado entre AEAFA y la Abogacía Española, subrayando la continuidad de un trabajo colaborativo que beneficia a toda la profesión.

Junto a González, han participado en la inauguración Ángel Gabilondo, Defensor del Pueblo; María Dolores López-Muelas, presidenta de AEAFA; Pilar Martín, fiscal jefe de la Fiscalía de lo Civil del Tribunal Supremo, y Gema Espinosa, vocal del Poder Judicial.

Las XXXIII Jornadas Centrales de AEAFA son un foro clave para debatir, formar y compartir experiencias en el ámbito del Derecho de Familia, reforzando el compromiso de los abogados con la justicia social y la protección de los derechos fundamentales de las familias.

