Santiago Mediano analiza las oportunidades y desafíos de los avances tecnológicos

Santiago Mediano, experto en propiedad intelectual, robótica e inteligencia artificial, ha ofrecido una charla en la que ha analizado los últimos avances en inteligencia artificial, robótica, los enlaces cerebro-ordenador y la edición genética, y ha puesto de manifiesto el sinfín de oportunidades y beneficios que brindan, pero también los desafíos y retos a los que la población tendrá que hacer frente.

Mediano ha alertado de que estas tecnologías, combinadas con otras ya existentes, “están llevando a la humanidad a cruzar un umbral que le va a permitir tomar en sus propias manos la evolución de la especie”. Por eso las denomina “tecnologías de umbral”. En su discurso ha destacado el importante papel de los medios de comunicación para concienciar a la sociedad sobre las implicaciones del uso de estas nuevas herramientas: “Debe haber, y es urgente, un debate público global. Decisiones que nos afectan a todos, incluidas las generaciones futuras, no pueden quedar en manos de unos pocos”, ha manifestado.

En la conferencia, que ha tenido lugar en las oficinas de Santiago Mediano Abogados, en Madrid, el experto ha analizado cuestiones de plena actualidad como la generación de embriones humanos artificiales, o a dónde van a parar los datos personales que se depositan en algunas de estas herramientas, los dilemas éticos a los que se enfrentará la sociedad en tan solo unos años o la importancia de contar con una regulación relativa al desarrollo y el uso de la inteligencia artificial. “Son cuestiones que suscitan preocupación, pero que a la vez abren interesantes oportunidades”, ha indicado. “Mi opinión es que estas tecnologías de umbral son realmente maravillosas y abren posibilidades que, hasta hace poco tiempo, eran exclusivas de la ciencia ficción. Sin embargo, no están exentas de riesgos”.

Concretamente, y en relación con la edición genética, “podemos soñar con un futuro en el que las enfermedades de transmisión genética desaparezcan del todo, pero también se abren inquietantes posibilidades: combinada con la reciente generación de embriones humanos artificiales, puede permitir crear personas de una clase superior, con una serie de potencialidades y facultades diferentes a las que tiene el común de los mortales, o, a la inversa, seres de gran fortaleza y escaso intelecto, que estén al servicio de los demás”, ha explicado.

Santiago Mediano ha mencionado otros ejemplos, como las llamadas ‘diademas de meditación’. “Estas diademas, cuando se utilizan, se conectan con un dispositivo móvil a través de una aplicación, y hacen una lectura de las ondas del cerebro de la persona que las utiliza, registrándolas. A cambio ofrece al usuario consejos e información sobre cuál es el rendimiento de su actividad meditadora y de sus ondas cerebrales. Esto puede parecer interesante o incluso un juguete, pero no debe impedirnos ver los riesgos asociados: esas mismas lecturas van a pasar a engrosar bases de datos cuyo titular en este momento no sabemos exactamente quién es”, ha detallado. “La intromisión en nuestra esfera más íntima, la consciencia, parece algo digno de reflexión”, ha reiterado Mediano ante la posibilidad de que éste y otros dispositivos identifiquen aquello que pasa por la mente del usuario a través no solo de la lectura de las ondas cerebrales, sino también de otros factores como el calor corporal o el movimiento de los ojos.

“Pero no acaba aquí la cosa. Como ha puesto de manifiesto Rafael Yuste y todo el equipo de personas que colaboran con él en pro de los llamados neuroderechos, nada impide que el proceso de lectura de las ondas cerebrales sea invertido y pasemos a un momento en el que se trate de influir en los procesos cerebrales desde fuera. Es decir, invertir el sentido de la lectura, pasar a la escritura, y que a través de ciertos dispositivos haya quien intente influir en nuestra consciencia, en nuestro pensar, en nuestro sentir y en nuestra voluntad, incluso creando imágenes mentales irreales”.

Por todo ello, Santiago Mediano ha querido hacer una “llamada de atención sobre la necesidad de un debate global en el que intervengan no solo los políticos, sino que sea un debate antropológico, filosófico, ético, médico, biológico, económico, social, cultural y jurídico”. “Desde mi posición de jurista, veo imprescindible que este debate cristalice en última instancia en políticas y regulaciones que garanticen que la mínima esfera de los derechos de los seres humanos esté respetada y salvaguardada en todo momento. Pero no solo que conjuremos los riesgos de estas tecnologías, sino que los beneficios que van a traer no queden en manos de unos pocos privilegiados, y que toda la humanidad pueda beneficiarse de ellos”, ha concluido.

