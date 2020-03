Sara Hernández Ibabe, de la DP de Huelva, galardonada con el Premio al Innovad@r Público del Año

Muy activa en Redes Sociales, Sara Hernández Ibabe forma también parte del proyecto #InnovaciónOnTour junto con Borja Colón, Ana Báez, Fermín Cerezo y Sergio Jiménez.

Sara Hernández Ibabe, actual Tesorera FHN y Directora de la Oficina de Gestión del Cambio de la Diputación Provincial de Huelva, ha recibido el Premio al “Innovad@r Público del Año” en la Gala de los X Premios #CNIS. La entrega de este galardón se llevó a cabo el pasado 4 de marzo en el marco del Congreso Nacional de Innovación y Servicios Públicos que tuvo lugar en La Nave (Madrid).

En esta ocasión, sí o sí, el premio se iba a quedar en Andalucía fuera el que fuera el premiado. El otro candidato a este galardón, Nono Hernández Moreno, Técnico de Empleo en el Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de Andalucía, recibió la mención especial del #CIP.

Muy activa en Redes Sociales, Sara Hernández Ibabe forma también parte del proyecto #InnovaciónOnTour junto con Borja Colón, Ana Báez, Fermín Cerezo y Sergio Jiménez.

«Me gustaría que este premio fuera compartido con todas aquellas personas que tratan de innovar y transformar sus organizaciones todos los días», asegura Sara.

«Esta vez he sido yo, pero lo importante es que acabemos siendo much@s. No me lo tomo como un premio personal, sino como algo un poco más colectivo. Sin mis compañeros/as de cada proyecto, de cada reto, de cada ilusión, nada hubiera sido posible, por lo que pertimidme compartirlo con todas las personas que han andado este camino conmigo. Ell@s ya saben quien son: compañeros/as de mi organización, de fuera de ella, conexiones improbables y amistades inesperadas unidas por la misma voluntad e ilusión.

La pasión, energía y talento definen a Sara dentro de su organización. Funcionaria de Habilitación Nacional, y máster en Liderazgo y Dirección Pública por el INAP-UIMP, desarrolla actualmente su profesión en la Diputación de Huelva con un doble rol, desarrollado con equilibrio fascinante: Tesorera y directora de la Oficina de Gestión del Cambio.

Los premiados desde la primera edición.

Mario Alguacil

Manuel Serrano. Acompañado por el reconocimiento a Antonio Díaz Méndez y Xavier Sancliment.

Víctor Almonacid. También fueron reconocidos Francisco Eugenio Baute y Fermín Cerezo

Concepción Campos y Virginia Moreno

José Antonio LaTorre. Mención especial a Manuela Piqueras.

Ana Báez y Máximo Fraile.

Borja Colón. Mención especial a Paz Sánchez Zapata y Pablo Bárcenas.

Sara Hernández Ibabe. Mención especial a Nono Hernández Moreno.

