Se inaugura el Máster de Derecho Digital del ICAM

Los profesionales y despachos de abogados se enfrentan a un momento de profundo cambio y conversión digital. Es la era de las firmas jurídicas New Law, es decir, de los proveedores de servicios legales alternativos que operan en un entorno eminentemente digital.

Este programa pretende acercar a los alumnos al entorno digital mediante el estudio de sus principales temáticas, cruciales para el desarrollo de la Nueva Economía Digital, la Estrategia Europea del Mercado Único de Datos y de los nuevos entornos del negocio digital. Todo ello, mediante el apoyo principal en tecnologías emergentes como la Inteligencia Artificial (IA), el Big Data o el Blockchain, entre otras.

El pasado viernes daba el pistoletazo de salida uno de los proyectos más ambiciosos y una clara apuesta de la Junta de Gobierno por ampliar y traer la realidad a la formación colegial, el l Máster en Derecho Digital, Innovación y Tecnologías Emergentes. En la inauguración han participado los diputados de la Junta de Gobierno, Raúl Ochoa Marcos y Esther Montalvá, junto a los co-directores del máster, Ramón Mesonero Romanos y Noemí Brito Izquierdo, de Ceca Magán Abogados.

“Se trata de un máster que no va a defraudar vuestras expectativas”, anticipaba Ochoa, y es que el Mundo Digital en que está enfocado su programa “supone adquirir los softskills necesarios en nuestra era”, explicaba Montalvá, que actualizaba el famoso elogio de Voltaire para defender que “la abogacía digital es la más bonita del mundo, porque no implica dramas y hace que el abogado pase de ser un gasto para la empresa a ser un activo productivo". Para la diputada, se trata de una disciplina en la que no sólo “reside el futuro de las empresas españolas”, sino que convierte al abogado en “un elemento fundamental sin el cual no se van a poder a cabo los proyectos”.

Brito apuntó que este máster “es una puerta, después cada uno se dirigirá al sector que más le llame la atención, la idea del máster es abrir ese abanico de posibilidades ofreciendo una visión transversal no endogámica desde el punto de vista legal", desvelando que además incluirá, con carácter voluntario, "pequeñas excursiones digitales para conocer proyectos disruptivos de primera mano, acudiendo a las compañías punteras en Legaltech”.

Mesonero por su parte destacó el enfoque “eminentemente práctico” del programa, así como la calidad de su profesorado, “puesto a disposición de los alumnos para aprovechar todo su potencial y valor añadido”.

Más información del Máster en https://masterdigital.icam.es/

