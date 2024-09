Simmons & Simmons ficha a Daniel Vázquez

Simmons & Simmons da la bienvenida a Daniel Vázquez a su oficina de Madrid. Tras seis años como socio en Dentons España, Vázquez se une a Simmons & Simmons para liderar la práctica de Derecho Público, Regulatorio y del Medio Ambiente.

Daniel Vázquez, licenciado en Derecho por la Universidad Pontificia Comillas, aporta a Simmons & Simmons más de 25 años de experiencia profesional en una amplia gama de áreas, incluyendo la contratación pública, expedientes sancionadores, gestión de bienes patrimoniales, subvenciones, infraestructuras y sectores regulados. Además, Vázquez asesora a clientes nacionales e internacionales en una extensa diversidad de sectores, que van desde la energía y las infraestructuras hasta el financiero, químico, automotriz, minero y medioambiental.

Su trayectoria, reconocida por los principales directorios jurídicos, no solo se limita al asesoramiento consultivo y contencioso-administrativo, sino que también ha sido clave en el apoyo a equipos transaccionales en importantes operaciones de compraventa y financiación de activos. La experiencia de Vázquez en due diligence, negociación contractual y cuestiones regulatorias vinculadas a inversiones extranjeras, amplía y enriquece la oferta de servicios de Simmons & Simmons a sus clientes.

En el ámbito del Derecho Ambiental, el letrado ha asesorado en sectores críticos, abordando normativas sobre emisiones industriales, evaluación de impacto ambiental y economía circular, además de temas emergentes en ESG. Su implicación en proyectos de desarrollo en el sector energético y minero, asesorando en operaciones de compraventa, financiación y gestión de pasivos ambientales, demuestra y fortalece su compromiso con la sostenibilidad y la innovación.

Eduardo Peñacoba, socio director de Simmons & Simmons en España, manifiesta su ilusión con la incorporación de Daniel, “que viene a reforzar el proyecto de Derecho Público, con especial atención en el área de energía, del equipo de mercantil que dirige Alfonso Fernandez-Puebla. Daniel es un profesional con una trayectoria impecable y con un nivel de especialización adecuado y en línea con la estrategia sectorial de la firma”.

Por su parte, Alfonso Fernández-Puebla, socio y National Practice Group Head del departamento de Corporate & Commercial de Simmons & Simmons en España, también ha expresado su entusiasmo por la llegada de Daniel, asegurando que “su vasta experiencia y enfoque integral serán fundamentales para impulsar el crecimiento de nuestra práctica de Derecho Público y Regulatorio y como acicate para todas las demás que, sin duda, se beneficiarán enormemente de su capacidad".

Sobre su incorporación, el propio Vázquez comenta con entusiasmo cómo su “llegada a Simmons & Simmons marca un capítulo ilusionante en mi carrera. No solo me ofrece una plataforma inigualable para mis clientes, sino que también me coloca en una inmejorable posición para enriquecer las operaciones de equipos tan cruciales como los de M&A y financiero”. “En un escenario global donde la regulación y la sostenibilidad ambiental son piedras angulares de la estrategia empresarial, estoy seguro de que mi incorporación va a ayudar a los clientes de la firma en sus operaciones diarias y, por supuesto, en la toma de sus decisiones estratégicas de crecimiento”, sentencia.

Con el fichaje de Daniel Vázquez, el departamento de Corporate & Commercial continúa su expansión y fortalecimiento. Bajo la dirección de Alfonso Fernández-Puebla, este equipo destaca por su solidez, gracias a la presencia de socios de renombre como Ignacio Domínguez (socio de M&A desde 2021), Francisco de León (socio de Seguros desde 2022) y Álvaro Barro (socio de Project Finance desde 2024). La llegada de Daniel no solo aporta profundidad a la experiencia colectiva del departamento, sino que también subraya el continuo enriquecimiento del equipo con talentos excepcionales en los últimos años.

