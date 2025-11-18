Simmons & Simmons incorpora a Alfredo Domínguez

Con más de dos décadas de experiencia en el asesoramiento preventivo y litigioso en materia penal a grandes corporaciones nacionales e internacionales, Alfredo Domínguez es considerado un referente en el ámbito del derecho penal corporativo, el compliance y la gestión de investigaciones internas. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en Cuatrecasas, donde fue nombrado socio en 2013 y lideró el área de Compliance.
La práctica de Alfredo Domínguez se centra en derecho penal corporativo y en el asesoramiento a empresas a lo largo de todo el ciclo de gestión del riesgo penal, incluyendo la implantación y verificación de modelos de cumplimiento normativo y prevención del delito, el desarrollo de investigaciones internas —nacionales o transfronterizas— y la defensa en procedimientos penales de especial relevancia. Además, cuenta con una sólida experiencia en el asesoramiento en procedimientos de integridad de bancos multilaterales —como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo— y en la implantación de modelos de compliance alineados con sus exigentes estándares internacionales.
A lo largo de su trayectoria, Alfredo ha sido reconocido de forma continuada por los principales directorios jurídicos internacionales. Así, figura en Chambers & Partners Europe (Corporate Compliance, banda 1, y Corporate Crime, banda 3), así como en Best Lawyers (Corporate Defense). Ha sido distinguido como Leading Individual en Legal 500 Spain (White-Collar Crime), como uno de los Best 50 Lawyers de Iberian Lawyer y en Client Choice Award Litigation – Spain. También ha sido reconocido en la categoría de Investigations por Who’s Who Legal, por Global Investigations Review (GIR 100) y como Thought Leader GIR 2024, así como por el Financial Times Innovative Lawyers en la categoría de Bribery and Corruption.
Alfredo Domínguez es profesor de Derecho Penal y de Compliance en diversas universidades y escuelas de negocios, así como ponente habitual en numerosos foros jurídicos nacionales e internacionales. Es miembro de la junta directiva de CUMPLEN (Asociación Española de Profesionales de Cumplimiento) y de distintas asociaciones internacionales de derecho penal y compliance.
Eduardo Peñacoba, socio director de Simmons & Simmons Madrid, valora así su incorporación: “El equipo de procesal en España se convierte en un equipo multidisciplinar de referencia que dará servicio en Derecho Penal, investigaciones y Compliance a una demanda que percibimos creciente de nuestra clientela. La incorporación de Alfredo es por su trayectoria y especialidad pieza clave en la estrategia de crecimiento del despacho”
Por su parte, Alfredo Domínguez destaca: “Estoy entusiasmado de unirme a Simmons & Simmons. La firma es un referente global en la práctica de Derecho Penal, Compliance e Investigaciones y ofrece una plataforma excepcional para desarrollarla en España. Estoy deseando aportar mi experiencia para ofrecer el mejor asesoramiento a nuestros clientes”.
Con esta incorporación, Simmons & Simmons refuerza su apuesta por el talento de primer nivel en áreas clave para el despacho y consolida su posición como una de las firmas de referencia en el asesoramiento a clientes nacionales e internacionales en materia de Criminal law, Compliance and Investigations.