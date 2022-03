Telefónica busca startups en todo el mundo con casos de uso de metaverso

El acuerdo incluye la creación de un Metaverse Innovation Hub en Madrid destinado a pruebas de red, infraestructura e innovación tecnológica para startups y desarrolladores.

Telefónica, a través de Wayra su hub de innovación abierta, abre hoy una convocatoria global en busca de startups del metaverso. Así lo ha anunciado Chema Alonso, Chief Digital Officer de Telefónica, en su ponencia en Four Years from Now (4YFN), el evento de emprendimiento que se celebra de forma paralela al Mobile World Congress.

Open2metaverse es una convocatoria de ámbito global de búsqueda para apoyar a las empresas con las mejores tecnologías con aplicaciones metaversas a que crezcan y alcancen una escala global más rápidamente, conectándolas con Telefónica para generar oportunidades conjuntas. Wayra pondrá el foco en compañías que estén desarrollando estos casos de uso: conectividad, dispositivos, plataformas virtuales, herramientas de identidad, NFTs y marketplaces, entre otros.

Wayra aportará a las startups seleccionadas su experiencia en todos los ámbitos acumulada en los más de diez años de existencia que tiene, proporcionando soporte técnico y de infraestructuras, acceso a la comunidad de Wayra, alcance a escala global y al ecosistema de innovación de todo el grupo Telefónica.

Open2metaverse es el primer proyecto conjunto de exploración y conocimiento que alcanza a las iniciativas de innovación Wayra X, Telefónica Ventures y los siete hubs que Wayra tiene en Latinoamérica y Europa.

Colaboración con Meta en metaversos para preparar la red

Chema Alonso ha aprovechado su intervención para hacer otro anuncio relevante para Telefónica, una colaboración con Meta para ampliar y explorar conjuntamente nuevas formas de impulsar la innovación en conectividad y tecnológica en el campo del metaverso. El acuerdo de colaboración busca empoderar a la comunidad de creadores para desbloquear desarrollos de nuevos casos de uso.

Las dos compañías planean establecer un centro de innovación de metaverso para ayudar a acelerar la preparación de la red y los dispositivos metaversos a través de pruebas, casos de uso de experiencias metaversas y pruebas de dispositivos, entre otras cosas. A través de este Metaverse Innovation Hub, Telefónica y Meta planean proporcionar a las startups y desarrolladores locales acceso a un innovador laboratorio 5G donde podrán utilizar un banco de pruebas metaverso de extremo a extremo en la infraestructura y equipos de red de Meta y Telefónica, así como beneficiarse del ecosistema de innovación abierta de Telefónica y de los recursos del Hub de Innovación y Talento de Telefónica, así como del apoyo, las herramientas y los recursos de ingeniería de Meta. Esta colaboración se dirigirá inicialmente a startups y desarrolladores seleccionados por Wayra.

Telefónica ve el metaverso como una evolución de Internet apoyada por un conjunto de tecnologías que están transformando la economía digital como la realidad aumentada y la realidad virtual, la creación de nuevos activos de valor como los NFTs, los modelos de negocio basados en arquitecturas web3 y las criptomonedas. La compañía ya cuenta con capacidades relevantes en materia de conectividad y arquitectura de red que contribuyen a la materialización de los metaversos. Para reunir todas las iniciativas del Grupo Telefónica en torno al metaverso, ha creado una unidad liderada por Yaiza Rubio como Chief Metaverse Officer de la compañía para continuar adentrándose con determinación en este nuevo paradigma.

