TKL Abogados, firma especializada en Science Equity, patrocinará el evento Science for Industry

Noticia 26-12-2023 ElDerecho.com

TKL Abogados - Think Legal, despacho multidisciplinar e independiente reconocido por su enfoque de servicios integrales 360º, anuncia su participación como patrocinador en Science for Innovation (S4i), el destacado punto de encuentro internacional de Deep Science. El evento está programado para los días 18 y 19 de enero de 2024 en La Nave de Madrid, consolidándose como la evolución de Patents for Innovation (P4I) de 2022 y como un evento referente y un punto de encuentro entre ciencia, sociedad y empresas.