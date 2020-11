Troels Oerting, Anett Mádi-Nátor y Leonardo Cervera serán algunos de los protagonistas de la Jornada Internacional de ISMS Forum

El próximo 26 de noviembre se celebrará la Jornada Internacional de Seguridad de la Información de ISMS Forum que contará con cuatro salas en paralelo

ISMS Forum, celebrará su vigesimosegunda edición de la Jornada Internacional de Seguridad de la Información el próximo día 26 de noviembre en modalidad online y en horario de 9.00h a 14.00h. La Jornada llevará por título “Shaping a sustainable & disruptive Digital Risk Strategy”, haciendo referencia a la necesidad de crear una verdadera estrategia digital que permita generar la estabilidad que el negocio necesita.

El evento abordará de manera simultánea la emisión de cuatro salas donde se analizarán los modelos empresariales e iniciativas institucionales, tanto nacionales como internacionales como Comisión Europea, Agencia Europea de Ciberdefensa o World Economic Forum, dirigidas al impulso del concepto de sostenibilidad en ciberseguridad, como garantía de madurez en torno a los riesgos ciber y eje de confianza en una sociedad digital plural, próspera y sostenible.

Esta XXII Jornada Internacional de Seguridad de la Información de ISMS Forum viene cargada de expertos y expertas de alto prestigio como Leonardo Cervera, Director, European Data Protection Supervisor (EDPS), que participará con una ponencia bajo el título "International Data Transfers"; Dr. Maria Bada, Senior Research Associate at Cambridge Cybercrime Centre, que dedicará su intervención a hablar sobre el nivel de madurez en ciberseguridad como la clave para la sostenibilidad de la empresa; Mario Beccia, Cyber Defence Officer en la European Defence Agency, cuya ponencia girará en torno a la ciberseguridad transnacional; Ventsislav Karadjov, Chairman of the Commission for Personal Data Protection, European Data Protection Board (EDPB), que hablará de "Privacy By Default"; Troels Oerting, , quien asimismo nos hablará de la importancia del concepto de Sostenibilidad en el ámbito de la Ciberseguridad como piedra angular de la Estrategia Digital; y Anett Mádi-Nátor, Chairwoman, Women4Cyber Foundation, que será entrevistada por Eduvigis Ortiz, Chairwoman, W4C Spain.

La Jornada Internacional de Seguridad de la Información se constituye como el congreso privado nacional de referencia para los sectores de la ciberseguridad y la protección de datos. Más de 800 profesionales de la seguridad de la información y la protección de datos se dan cita cada año para debatir y analizar en sucesivas ponencias y debates sobre las inquietudes del sector y las claves para afrontar el nuevo contexto, con la presencia de reconocidos expertos y autoridades, nacionales e internacionales.

