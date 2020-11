Women for Cybersecurity Spain firma su primer acuerdo de colaboración con ISMS Forum

ISMS Forum colaborará con Women for Cybersecurity Spain con el objetivo de ayudar a promover programas de formación en ciberseguridad para atraer más talento femenino y potenciar la presencia de mujeres en el mercado de la ciberseguridad

Women for Cybersecurity Spain firmó ayer su primer acuerdo de colaboración con ISMS Forum. Gianluca D’Antonio y Carlos Alberto Saiz, Presidente y Vicepresidente de ISMS Forum, se reunieron con Eduvigis Ortiz y Mar López, Presidenta y Vicepresidenta de Women for Cybersecurity Spain para la firma del acuerdo.

Esta colaboración pretende servir de ayuda a la hora de promover y divulgar programas de formación a todos los niveles en ciberseguridad y tecnología para atraer más talento femenino, así como potenciar la presencia de mujeres en el mercado de la ciberseguridad. Uno de los objetivos de Women4Cyber Spain es incrementar la presencia de mujeres en la Investigación e Innovación (I+I) en ciberseguridad y en el

campo de las tecnologías emergentes a través de la creación de una comunidad que no solo promueva las mejores prácticas, sino que dé visibilidad a los referentes femeninos del sector, para ello, establecerán y coordinarán alianzas nacionales e internacionales del ámbito de la ciberseguridad a nivel público y privado, entre las cuáles se encuentra ISMS Forum.

Actualmente, la asociación Women4Cyber Spain está compuesta, además de por su presidenta, Eduvigis Ortiz, por una junta directiva integrada por 15 mujeres referentes en el mundo de la ciberseguridad y el sector de las TIC, todas ellas ampliamente reconocidas por su trayectoria profesional en los ámbitos mencionados. Se trata de Mar López Gil y Rosa Díaz Moles, como vicepresidentas y fundadoras; Idoia Mateo, como vicepresidenta; María de Miguel, como secretaria; y Daniela Kominsky, Maica Aguilar, Eva Román, Concepción Cordón, Julia Perea, Begoña García Pérez, Elena García Diez, Ana Ayerbe, Soledad Antelada y Beatriz Soto, como miembros de la junta.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente, revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduzca su nombre, dirección de correo y descargue el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos