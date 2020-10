X Encuentro de Cloud Security Alliance España

El Capítulo Español de Cloud Security Alliance, iniciativa de ISMS Forum, organiza su X Spanish Cloud Security Alliance Summit el próximo jueves 15 de octubre de 09.00h a 13.00h en modalidad online.

El evento girará en torno a la securización en la Nube, abordando temas como: Cloud Adoption & Security model, European Cloud Security Transformation, Ensuring Digital Workplace, SaaS-PaaS-IaaS Secure, Cloud Audit & Forensic, o Cloud Security State of the Art, entre otros.

En su décimo aniversario, el Summit de Cloud Security Alliance contará con la participación especial de Ken Ducatel, Director at Directorate for IT Security, DG DIGIT, European Commission, para exponer y debatir sobre el proceso de transformación digital, y en especial el papel de la Seguridad Cloud, en la Comisión Europea. El experto ha trabajado en la política de la Sociedad de la Información durante treinta años. A partir de 2016, fue nombrado Director de la recién creada Dirección DIGIT: "Seguridad Informática". Esta Dirección está reforzando la capacidad y los recursos de seguridad informática para hacer frente al creciente desafío de la ciberseguridad. Además, desde julio de 2017, es también Jefe interino del CERT-EU, el Equipo de Respuesta a Emergencias Informáticas de las Instituciones y Agencias de la UE.

