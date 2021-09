El Capítulo Español de Cloud Security Alliance, iniciativa de ISMS Forum, organiza su XI Spanish Cloud Security Alliance Summit el próximo jueves 30 de septiembre.

Este undécimo encuentro, tendrá como ejes principales el marco regulatorio nacional y transnacional, con el nuevo ENS y la Directiva NIS como objetos de atención; y la European Alliance for Industrial Data and Cloud, alianza europea centrada en el papel de la ciberseguridad del Edge y la Cloud, como infraestructuras para la generación y el fortalecimiento de la industria europea, entre otros temas de interés.

Uno de los ponentes más destacados que participará durante la jornada será Pearse O’Donohue, Director for the Future Networks Directorate at DG CONNECT, European Commission, cuya intervención tratará sobre “The European Alliance For Industrial Data and Cloud”.

Contaremos con la presencia de uno de los mejores criptógrafos del mundo, Bart Preneel, Profesor en la Universidad de Leuven, cuya ponencia responde al título de "Technology and Control". Su investigación se centra en algoritmos y protocolos criptográficos, así como su aplicación a la seguridad informática en redes y comunicaciones móviles (funciones hash, algoritmos MAC, cifrados de flujo y cifrados de bloque). Preneel es miembro habitual de la sesión plenaria de criptografía de la RSA Conference de San Francisco: el mayor congreso de seguridad informática.

Fuente de la noticia: ISMS Forum

