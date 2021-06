Xolo llega a España para revolucionar la gestión y los trámites administrativos para los freelance

Es la primera gestoría 100% digital que combina inteligencia artificial, machine learning y open banking para para reducir el tiempo que los freelance dedican a tareas y trámites administrativos

En un contexto en el que las trabas administrativas representan uno de los principales retos para los autónomos, Xolo, la primera gestoría 100% digital, aterriza en España con su solución online que promete liberar a los freelance españoles de las tareas y trámites administrativos, proporcionándoles la misma experiencia que tiene cualquier empleado por cuenta ajena.

Xolo combina inteligencia artificial, machine learning y open banking para automatizar todos aquellos procesos que hasta ahora las gestorías o los propios freelance realizaban de forma manual. Creación y envío de facturas, seguimiento de cobros y gestión de gastos, así como la presentación de las declaraciones de impuestos; todo se automatiza a través de la plataforma online de Xolo.

“Aplicar tecnología permite no sólo reducir el tiempo que los freelance dedican a tareas y trámites administrativos a un máximo de 30 minutos al trimestre, sino también el coste del servicio”, señala Carlos Sánchez, Country Manager de Xolo en España. La tarifa mensual en nuestro país es de 29 euros, significativamente más baja que una gestoría tradicional y que normalmente ronda los 50 euros. Además, Xolo ofrecerá un precio de lanzamiento de 19 euros al mes durante 12 meses para quienes se registren hasta finales de agosto.

Los clientes de Xolo, principalmente profesionales independientes como diseñadores gráficos, desarrolladores web, software developers o consultores, entre otros, valoran la independencia y la flexibilidad de ser freelance, pero no quieren dedicar su tiempo a tareas que no les corresponden, que les quitan tiempo de su trabajo y de sus clientes, y que además no tendrían que asumir si trabajaran para una empresa. Los freelance españoles buscan cumplir con sus obligaciones con la Seguridad Social y con Hacienda y que esas gestiones se lleven a cabo de forma correcta, ágil y sin quitarles tiempo ni atención, y esa es precisamente la misión de Xolo.

“Xolo es más simple, más fácil de usar y más barato que una gestoría tradicional, donde los gestores hacen todo el trabajo manualmente e interactúan con los clientes casi de la misma manera que lo han estado haciendo durante las últimas décadas” comenta Sánchez. Además de tecnología, Xolo cuenta con un equipo de expertos en fiscalidad y contabilidad para autónomos que acompaña a los freelance en todo momento y responde a cualquier duda de forma rápida y fácilmente accesible.

Desde su fundación en 2015, más de 75.000 freelance en 130 países por todo el mundo han elegido Xolo para gestionar su actividad de forma eficaz, rápida y sencilla, lo que se traduce en más de 1.000 millones de euros en facturas generadas a través de su plataforma. La compañía tiene su origen en Estonia, lo cual le ha permitido desarrollar y perfeccionar su tecnología de automatización de gestiones y trámites administrativos, ya que Estonia, el país más digitalizado del mundo, utiliza tecnología como las API para realizar gestiones y trámites administrativos. Ahora, con el lanzamiento de un servicio totalmente adaptado al marco legal y fiscal español, Xolo da el primer paso en su plan para convertirse en la solución de gestión para freelance preferida en toda Europa.

España: un mercado con potencial en el que Xolo ya cuenta con 5.000 usuarios

Con casi 2 millones de autónomos, España se sitúa en el séptimo lugar de la OCDE con mayor volumen de trabajadores que trabajan por su cuenta. Xolo, que ya tiene más de 5.000 usuarios en nuestro país registrados con su servicio para nómadas digitales, ofrece ahora a los freelance españoles la posibilidad de olvidarse de los trámites, el papeleo y las trabas administrativas. Para dar servicio a todos sus clientes en España, Xolo incorporará a un equipo de 10 personas y abrirá una nueva en oficina en Barcelona.

Xolo también quiere ayudar a todos aquellos profesionales que quieren ser freelance pero aún no han dado el paso. Para ellos, Xolo ofrece el servicio de alta cómo autónomo en Hacienda y en la Seguridad Social de forma totalmente gratuita.

“Gracias a Xolo, los freelance españoles sabrán que una nueva forma de trabajar es posible. Nuestro objetivo es facilitarles todas las gestiones, reduciendo al máximo el papeleo y priorizando, sobre todo, el cumplimiento de sus obligaciones administrativas sin que esto suponga una traba ni una carga de trabajo adicional en su día a día”, concluye.

Fuente de la noticia: ElDerecho.com

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente, revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduzca su nombre, dirección de correo y descargue el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos