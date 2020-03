Hace ahora 15 años, YouTube dio sus primeros pasos para comenzar algo grande. El 14 de febrero de 2005, YouTube se registró como sitio web. Sus fundadores querían crear algo que permitiera a personas de todo el mundo compartir vídeos. Inmediatamente después, alguien subió el primer vídeo, “Me at the zoo”, y antes de finalizar el año YouTube ya estaba recibiendo millones de visitas al día.

A unos kilómetros de distancia, en la sede de Google, yo me encontraba trabajando junto con algunos compañeros para entender cómo la gente utilizaría el vídeo online. Sorprendentemente, usuarios de todo el mundo querían subir sus vídeos para compartir sus historias. Pero lo que me sorprendió aún más fue que muchos otros usuarios querían ver esos vídeos sobre la vida cotidiana: bailes divertidos, niños haciendo cosas curiosas y, por supuesto, muchos vídeos de gatos. Estos vídeos eran entretenidos, pero también revelaban que había algo muy humano en "conectarse" a través de un vídeo en la red. Mientras que los medios tradicionales a menudo mostraban versiones pulidas y perfectas de la vida, estos vídeos eran diferentes: transmitían una sensación de frescura, sinceridad y autenticidad.

Cuando YouTube empezó a levantar el vuelo, quedó claro que la compañía necesitaría una importante inversión de capital para poder crecer, así que la plataforma fue vendida. Yo, junto con Salar Kamangar, planteé la posbilidad de unir las dos empresas. Tras la adquisición, el fundador Chad Hurley fue nombrado CEO, seguido por Salar y, finalmente, hace seis años, tuve el increíble honor de convertirme yo misma en la tercera CEO de YouTube.

Pero volvamos al día de hoy: YouTube tiene más de dos mil millones de usuarios al mes en todo el mundo y cada minuto se suben 500 horas de vídeo. Ahora, mirando hacia 2020, nuestro propósito es hacer de YouTube un lugar donde todos tengan voz y puedan ver el mundo como lo vemos nosotros:

Desarrollar el ecosistema de creadores para que sea el mejor lugar para ellos . Los creadores son el corazón de YouTube: son pioneros a la hora de "vloguear" sobre sus vidas o al subir tutoriales de todo lo que uno pueda imaginar, desde juegos a fitness, comedia, aficiones o maquillaje. ¿Quieres reparar la nevera o un coche de hace 10 años? Seguro que en YouTube hay un vídeo que te enseña a sustituir cualquier pieza. ¡Y en varios idiomas! Los creadores están a la vanguardia de la cultura y, además, se están convirtiendo en las empresas medios de la nueva generación, impulsando las economías locales con nuevos empleos. En comparación con el año pasado, el número de creadores que ganan cifras anuales de cinco dígitos ha aumentado en más de un 40 por ciento. Y hay más de 170.000 canales de YouTube en todo el mundo con más de 100.000 suscriptores, es decir, que cientos de miles de pequeñas empresas están creciendo gracias a la plataforma. YouTube, además, es único como plataforma, ya que compartimos la mayoría de los ingresos con nuestros creadores. Y en el futuro, nuestro objetivo es seguir aumentando los ingresos y las audiencias de los creadores de YouTube. Valoramos todo lo que los creadores hacen para inspirar, formar y entretener a su público y sabemos que sus admiradores también, por lo que hoy lanzamos la tercera campaña anual #LoveNotes. Haz clic aquí para mostrar tu apoyo a tus creadores favoritos.

Con estas nuevas oportunidades han surgido otros desafíos en materia de responsabilidad. Desde el principio nos dimos cuenta de la importancia de establecer unas normas de uso, que hemos recogido en las Normas de la Comunidad. A lo largo de los años, nos hemos guiado por nuestro compromiso de proteger a la comunidad de YouTube. Si bien YouTube es una plataforma y, obviamente, nuestro enfoque como empresa es distribuir contenidos producidos por otros, eso no significa que no tengamos una responsabilidad. Esta es mi principal prioridad y seguiremos esforzándonos para asegurarnos de hacer las cosas como es debido.

En lo que a responsabilidad se refiere, nuestros esfuerzos se centran en:

Eliminamos lo antes posible los contenidos que violan nuestras políticas. Tan solo en el tercer trimestre del año pasado eliminamos más de 8,7 millones de vídeos.

Estamos orgullosos del trabajo que hemos realizado en los últimos tres años para ser aún más exigentes en materia de responsabilidad. En los últimos dos años, hemos introducido más de 50 cambios en nuestra política, muchos de ellos con el consejo de expertos externos de todo el mundo que nos han ayudado a trabajar en unas normas que protejan a nuestra comunidad a largo plazo. Hoy, los contenidos problemáticos representan mucho menos del uno por ciento de lo que se ve en YouTube, y queremos reducir aún más ese porcentaje. A medida que se acerquen las elecciones presidenciales en EE. UU., seguiremos buscando el equilibrio entre la apertura y la responsabilidad, asegurándonos de que YouTube sea una fuente fiable de información. Nuestros esfuerzos incluyen dar visibilidad a las noticias electorales fidedignas, así como a contrarrestar actos de ciberdelincuencia y eliminar contenidos engañosos.

En los próximos meses, iremos celebrando los diversos momentos que precedieron el lanzamiento de YouTube, en mayo de 2005. Al mirar hacia atrás, hacia estos 15 años de viaje en el mundo del vídeo online, me siento increíblemente privilegiada por haber participado en esos momentos tan importantes. Lo que me inspira, como CEO de YouTube, son las historias que escucho a diario sobre cómo YouTube permitió a alguien montar un negocio, aprender nuevas habilidades, reír, llorar y conectarse con otros. No sé qué novedades traerán los próximos 15 años, pero estoy segura de que YouTube seguirá dando voz a la próxima generación de narradores y enriquecerá las vidas de todos nosotros.