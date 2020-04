El 80% de los autónomos suspende al Gobierno por las medidas aprobadas frente al Covid, según ATA

El 80% de los autónomos ha suspendido al Gobierno por las medidas que ha aprobado para ayudar a este colectivo por la crisis del coronavirus, según se desprende de una encuesta realizada por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA).

De hecho, los encuestados dan al Ejecutivo una nota media de 2,64 sobre 10 respecto a la gestión de estas medidas. ATA también ha preguntado por la valoración que hacen de las medidas puestas en marcha hasta ahora. En este caso, ningún autónomo ha dado una puntuación superior al 2,5 sobre cinco.

No obstante, la realización de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) por fuerza mayor y causas económicas ha sido la medida mejor valorada por los trabajadores por cuenta propia, también ven positiva el cese de actividad o la moratoria de las hipotecas.

Por el contrario, no valoran tan bien las medidas que tienen que ver con la compatibilización de las pensiones mínimas o la que tiene que ver con la moratoria de cuotas a la Seguridad Social, que se valoran con un 1,8 de media sobre 5.

Por otro lado, ATA ha preguntado por las medidas que no se han puesto en marcha, pero que la federación ha reclamado desde el inicio de la crisis.

Así, la suspensión de la cuota a la Seguridad Social en los meses de abril y mayo ha obtenido una puntuación de 4,55 sobre 5, por lo que, según ATA, "es la medida más importante y necesaria y el Gobierno debería ponerla en marcha", puesto que los autónomos la consideran "imprescindible".

También han valorado favorablemente las ayudas directas a los sectores más perjudicados, la generalización de la declaración responsable para evitar el papeleo o el aplazamiento de pago de impuestos del 20 de abril.

Las medidas no puestas en marcha que menos valoración obtienen son la reducción de la consideración de pérdida económica cuando esta sea a partir de un 30% o la moratoria de los alquileres.

El 0,3% de los autónomos prevé aumentar su plantilla

De cara a los próximos meses, el 0,3% de los trabajadores por cuenta propia cree que va a aumentar su plantilla, mientras que un 46,2% prevé que se mantendrá igual y, en el lado menos optimista, destacan el 19,3% que dice que se va a ver obligado a reducir plantilla o incluso el 8,2% de los encuestados que asegura que va a tener que dejar de tener empleados.

En cuanto a las perspectivas que tiene de funcionamiento de su negocio, casi el 33% de los trabajadores por cuenta propia encuestados asegura que está planteándose cerrar su negocio.

Para el presidente de ATA, Lorenzo Amor, es necesario que haya respuestas "contundentes del Gobierno". "Las medidas que ha tomado hasta ahora han tenido un rechazo colectivo y son otro tipo de medidas las que piden y las que en estos momentos necesitan", ha remarcado.

Así, ha dejado claro que el Ejecutivo "está a tiempo de hacerlo, de rectificar y escuchar lo que pide el 80% del tejido productivo del país, que son los autónomos". "Los datos son claros: si el Gobierno no actúa, el 30% de los autónomos pueden verse abocados a cerrar su actividad", ha apostillado.

7 de cada 10 autónomos están en casa

El estudio también destaca que siete de cada diez autónomos se encuentra en la actualidad confinados en sus casas. De estos, más de un 50% ha afirmado que además está sin trabajar "absolutamente en nada".

Por otro lado, un 12,6% asegura estar en casa y teletrabajar con limitaciones tecnológicas y un 10,9% apunta que está trabajando sin ninguna limitación.

Según ATA, solo uno de cada cinco autónomos está saliendo a la calle a trabajar, pero en mucha menor medida de lo que lo haría en una situación habitual. Solo el 4,4% de los autónomos encuestados por la federación afirma estar saliendo a la calle a trabajar de forma habitual.

Respecto a la evolución de sus negocios, el 40,2% dice que su negocio ha descendido en un 100%, mientras que casi un 30% afirma que su actividad se ha visto reducida en un 50% y un 10,6% cifra la bajada en un 75%. Únicamente un 3,7% dice que su actividad no ha bajado desde que se decretó el estado de alarma y un 2,6% apunta que ha registrado aumentos en su carga de trabajo.

Para frenar la bajada de actividad, solo el 4,2% han apostado por darse de baja en la Seguridad Social. Así, prácticamente la totalidad de los autónomos (89,7%) sigue cotizando al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

Entre los encuestados, solo el 32% ha solicitado el cese de actividad. De estos, el 74,7% dice no haber recibido ninguna respuesta, frente a un 25,3% que sí ha obtenido contestación.

Así, de entre los que sí han obtenido respuesta, a un 64,8% se le ha resuelto sin ningún problema, mientras que un 23,8% se encuentra todavía "en trámite" por algún tipo de documentación o por haber tenido que presentar un recurso. A tan solo un 8,2% se les ha denegado.

Respecto a los motivos para no haber pedido el cese de actividad, el 39,1% ha apuntado que es porque no ha cerrado completamente su negocio. También destaca el 16,4% que dice que la solicitará más adelante y el 12,3% que "no lo ve productivo desde el punto de vista burocrático".

Casi la mitad de autónomos ha hecho un ERTE

El estudio también destaca que, entre los autónomos que tienen trabajadores a cargo (58,9%), el 46,2% ha hecho un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) a sus trabajadores, mientras que un 32,3% asegura no haberlo hecho y que mantiene al 100% de su plantilla. En el lado contrario, se encuentran el 16,5% de los autónomos que han tenido que reducir plantilla.

Los que no han realizado ERTE han destacado que el motivo principal ha sido mantener a toda la plantilla, aunque un 21,7% afirma que su actividad no puede acogerse a fuerza mayor, y un 22,3% que continua con su actividad.

Preguntados por los préstamos del Instituto de Crédito Oficial (ICO), han resaltado que solo un 39,7% lo ha solicitado o tiene intención de solicitarlo, mientras que un 69,3% dice que no va a acudir a una entidad financiera para solicitar financiación.

El 51% que ha solicitado esta ayuda no ha recibido aún respuesta, según ATA, que ha apuntado también que a cuatro de cada diez les ha sido concedida esta financiación sin ningún problema y con condiciones ventajosas.

Los que no lo han solicitado y no tienen intención, dicen que quieren intentar aguantar sin endeudarse o que no están en condiciones de endeudarse más. Tan solo un 22% de los encuestados dice que no lo necesita.

En lo que respecta a la moratoria de las cuotas a la Seguridad Social, el 37,3% de los autónomos encuestados la ha solicitado, frente al 62,7% que no. Entre estos últimos, un 13,2% dice que puede hacer frente a sus cotizaciones e impuestos sin problemas, mientras que un 28,1% dice que no lo ha hecho porque "considera que tiene un exceso de trámite y que le complica más que pagarlo ahora".

