Abdón Pedrajas Littler ficha como socia a Victoria Villanueva

El despacho laboralista Abdón Pedrajas Littler, firma de referencia en Derecho del Trabajo, ha incorporado a Victoria Villanueva como socia de la oficina de Valencia del bufete.

Su fichaje se produce tras un año de la puesta en marcha de la nueva sede del despacho en la Comunidad Valenciana, que abrió sus puertas en abril del año pasado bajo la dirección de Javier Molina, hasta entonces, socio de Laboral de Cuatrecasas en la Comunidad Valenciana.

Villanueva es experta en Derecho del Trabajo y relaciones laborales.

Concretamente, está especializada en el asesoramiento en políticas de contratación, alta dirección y compensación y beneficios, así como en implantación de otros sistemas retributivos, como incentivos a la productividad o retribución flexible. Asimismo, cuenta con una amplísima experiencia profesional en el diseño e implementación laboral en todas las fases de la vida de una empresa, tanto en la empresa familiar como en entornos de grupo e internacionales, en los que ha asesorado en numerosos procesos de expatriación.

A lo largo de su trayectoria profesional, ha asesorado en multitud de procesos de reestructuración empresarial, tanto en fusiones y adquisiciones empresariales en cuanto afectan a sus trabajadores, como en relación al redimensionamiento interno de plantillas. Asimismo, durante su carrera, ha participado en la planificación y negociación de medidas de flexibilización de las relaciones laborales, en empresas de sectores industriales y de servicios, especialmente en el sector sanitario.

Reconocida por Best Lawyers como Labor and Employment Law Lawyer of the Year en 2020, Villanueva es, además, profesora y conferenciante habitual en distintos foros y escuelas de negocios sobre aspectos relacionados con las relaciones laborales, y ha participado en numerosas ocasiones en la redacción de monografías especializadas en materia laboral y derecho comparado.

Antonio Pedrajas, socio director de Abdón Pedrajas Littler, reafirma la apuesta del despacho por la oficina de Valencia, “una región estratégica para el desarrollo y crecimiento del bufete”. Y añade que “la incorporación de Victoria impulsará aún más la calidad del servicio prestado a nuestros clientes tanto en sus intereses locales como en el resto de España y otros países, gracias a su amplio conocimiento de la región y del mercado legal valenciano”.

En la misma línea, Javier Molina, socio director de la sede de Valencia, destaca “la experiencia de Victoria en todos los ámbitos del Derecho Laboral, su conocimiento del mercado local, así como su compromiso con el cliente, por lo que su incorporación es una excelente noticia para la firma en esta etapa de crecimiento y consolidación del despacho en la región”.

