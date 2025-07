Abogacía pide una solución inmediata para el reparto de menores y máximo respeto a sus derechos

Salvador González, pidió ayer en Canarias que se deje de politizar el reparto de menores no acompañados y se dé una solución inmediata

El presidente de la Abogacía, Salvador González, pidió ayer en Canarias que se deje de politizar el reparto de menores no acompañados y se dé una solución inmediata al tema para poner fin a la vulneración de sus derechos fundamentales.

“Los menores no son mercancía política, no hay que meterlos nunca en el tráfico partidista porque son nada más y nada menos que eso, menores, y como tales merecen el mayor cuidado de los poderes públicos”, afirmó González en declaraciones a la prensa en el Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife.

En el marco de esta visita a Canarias para comprobar cómo se está prestando la asistencia letrada a los migrantes, González se reunió con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, a quién trasmitió su preocupación por la situación de los menores.

“Esto no es cuestión de caridad ni de filantropía, sino de respeto a los derechos de las personas. Es responsabilidad del Estado y todas sus Administraciones, que no pueden hacer dejación de ella”, aseguró González.

“A la Abogacía, como defensores que somos de los derechos de los más vulnerables, nos preocupa extremadamente la situación en la que se encuentran todos estos miles de menores no acompañados que han llegado a las costas canarias. La situación en la que se encuentran no puede prolongarse más y requiere de una solución inmediata, en cumplimiento de lo que indicó hace ya varios meses el Tribunal Supremo. Las administraciones públicas no pueden seguir mirando hacia otro lado”, expresó el presidente de la Abogacía.

González también reclamó más recursos para la asistencia jurídica gratuita y los letrados del turno de oficio por ser quienes garantizan la asistencia letrada a las decenas de miles de migrantes que llegan a las costas canarias. “En Canarias hay 853 compañeros y compañeras inscritos en el turno de oficio de extranjería y están dando al mundo una lección de sensibilidad y profesionalidad”, aseguró.

En concreto, González reclamó que se financie la creación de un turno específico para atender a los menores migrantes. “Es absolutamente fundamental que los menores vayan con un abogado o abogada a las entrevistas para solicitar asilo y refugio; actualmente no se está designando letrado y nosotros queremos acompañarlos en todo el proceso para garantizar que se respetan sus derechos”, aseguró González, quien también mantuvo una reunión con abogados de extranjería.

El presidente también se refirió a la necesidad de que haya intérpretes presenciales en las llegadas marítimas, porque actualmente se está haciendo esa labor por teléfono en la isla de El Hierro, algo que complica totalmente la posibilidad de mantener entrevistas reservadas. En este sentido, el presidente de la Abogacía recordó que no basta con nombrar un intérprete, ya que sin un control de la Administración sobre adecuación y la calidad de la interpretación no se garantiza, de manera plena, el ejercicio del derecho de defensa.

A la reunión con el presidente de Canarias asistieron también el decano del Colegio de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Niederleytner y el decano de Lanzarote, Carlos Enrique Viña.

Por la tarde el presidente de la Abogacía visitó el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) del Hierro. A pesar de tratarse de la isla con la mayor presión migratoria, actualmente solo cuenta con dos letradas de extranjería y por ello la asistencia letrada se hace mediante abogados y abogadas que se desplazan desde Tenerife. El año pasado desembarcaron en las costas de El Hierro más de 24.000 migrantes, casi la mitad del total de los que llegaron a Canarias.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos