Un año más, Lefebvre estará presente en Accountex 2026, y también participará en Legal Tech Expo en su primera edición

Accountex España, Legal Tech Expo y HR Expo 2026, las ferias de referencia nacional en el ámbito de la innovación empresarial en las áreas financieras, legales y de gestión de equipos, se celebrarán de forma simultánea durante los próximos 18 y 19 de noviembre en el Recinto Ferial de IFEMA MADRID.

De esta forma Accountex España, la principal feria para despachos profesionales, asesorías y empresas, y HR Expo, dedicada a la gestión del talento y la cultura organizacional, volverán a convertir Madrid en el punto de encuentro de expertos en digitalización, liderazgo y transformación de las empresas. A ambas ferias se suma la primera edición de Legal Tech Expo, un nuevo espacio dedicado a impulsar la innovación en el ámbito jurídico y mostrar las tecnologías que están redefiniendo el ejercicio de la abogacía y los servicios legales.

Durante dos jornadas, Accountex España, Legal Tech Expo y HR Expo 2026 ofrecerán una visión integral de los retos y avances que están redefiniendo el entorno empresarial. Los miles de asistentes podrán conocer las últimas tendencias, soluciones y tecnologías aplicadas a los ámbitos financiero, jurídico y de recursos humanos, con especial atención a su impacto práctico en las organizaciones y a su adaptación al marco normativo actual y a las necesidades del mercado español. Además, las tres ferias contarán con un amplio programa de conferencias, zonas expositivas y espacios de networking diseñados para favorecer el intercambio de conocimiento y acercar a los profesionales las innovaciones que están transformando la gestión empresarial, la práctica jurídica y la gestión del talento.

En su quinta edición, Accountex España centrará buena parte de su programa en algunos de los asuntos que están marcando la agenda de despachos profesionales, asesorías y departamentos financieros. La Inteligencia Artificial ocupará un lugar destacado, con sesiones dedicadas tanto a su impacto en la productividad y la gestión empresarial como a los desafíos regulatorios y jurídicos que plantea su adopción. El evento también abordará el avance de la digitalización de la Administración y los cambios derivados de la implantación de la factura electrónica, así como las oportunidades que ofrece la automatización de procesos para mejorar la eficiencia operativa y optimizar el trabajo de los profesionales del sector.

Por su parte, HR Expo dará un paso adelante en esta tercera edición con la incorporación de un pabellón propio, una ampliación que refleja el crecimiento de la feria y la relevancia cada vez mayor de la gestión de personas en la estrategia empresarial. El programa pondrá especial atención en el impacto de la IA en los recursos humanos, desde los procesos de selección hasta el desarrollo y la fidelización del talento. También ocuparán un lugar destacado los retos relacionados con el bienestar y la salud mental, junto con las nuevas demandas de los profesionales en materia de flexibilidad, conciliación y propuesta de valor al empleado. A ello se sumará el análisis de los cambios normativos que marcarán la agenda de los departamentos de RRHH, entre ellos la Directiva de Transparencia Salarial y la implantación del registro digital de jornada.

Mientras que la primera edición de Legal Tech Expo reunirá a miles de profesionales del sector jurídico procedentes de despachos, firmas y departamentos legales de empresa con el objetivo de acercarles las soluciones tecnológicas que están impulsando la transformación del sector. En un contexto marcado por la digitalización y la incorporación de la Inteligencia Artificial a la práctica jurídica, el evento contará con todo tipo de contenidos para que los asistentes puedan conocer de primera mano las herramientas que están ayudando a los profesionales del derecho a ganar eficiencia y responder a las nuevas exigencias del mercado.

“Las decisiones que toman hoy las empresas en las áreas de finanzas, cumplimiento normativo o de gestión de personas están cada vez más influenciadas por las posibilidades que ofrece la tecnología. Con Accountex España, HR Expo y la incorporación de Legal Tech Expo queremos acercar a los profesionales una visión práctica de los cambios que están transformando su actividad y mostrar cómo las organizaciones más innovadoras están respondiendo a estos desafíos” señala Cristina Claveria, directora ferial. “Nuestro objetivo es que los asistentes encuentren soluciones aplicables a su realidad, compartan experiencias con otros profesionales y ganen perspectiva sobre los retos y posibilidades que afectan a sus organizaciones en las áreas financiera, jurídica y de recursos humanos”, ha afirmado Claveria.

La respuesta del sector en la edición de 2025, que reunió a más de 12.500 asistentes, puso de manifiesto el interés creciente por disponer de espacios donde analizar tendencias, resolver dudas y conocer nuevas herramientas aplicadas al ámbito de la gestión empresarial.

Accountex España, Legal Tech Expo y HR Expo 2026 cuentan con la colaboración de las principales asociaciones y colectivos profesionales de economistas, abogados, directores de RRHH, técnicos tributarios, asesores fiscales, gestores administrativos, graduados sociales y empresarios de España así como los principales fabricantes y proveedores líderes en el sector de la gestión empresarial como Sage, Wolters Kluwer, Cegid, Holded, Teamsystem, Lefebvre y Factorial.

Asociaciones Colaboradoras:

Consejo General Abogacía Española, Cumplen, Cámara de Comercio de Madrid, Fide, Asociación Madrileña de Mediadores, Federación Española Resolución Negociada del Conflicto, IusTime, Colegio Oficial Graduados Sociales de Madrid, ADADE, Asociación Profesional de Expertos Contables y Tributarios de España, Asociación Nacional de Laboralistas, Asociación Española de Consultores de Empresa, Confederación Española de Jóvenes Empresarios, Colegio de Economistas de Madrid, Consejo General Graduados Sociales de España, Consejo General de Economistas, Gestores Administrativos, Federación Española de Asociaciones Profesionales de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales, Asociación Española de Directores de Recursos Humanos, Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas, WTC, Asociación de Directores de Relaciones Laborales, Asociación Nacional de Centros y Asociaciones de eLearning, Asociación de Especialistas en Prevención y Salud Laboral, Gehocan -Asocación de recursos humanos de Canarias y el Observatorio de Bienestar Organizacional entre otras.

Todos aquellos que deseen asistir a las ferias pueden inscribirse de forma gratuita desde los siguientes enlaces:

Accountex España 2026

Legal Tech Expo

HR Expo

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