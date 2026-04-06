El 73% de las sentencias en casos de corrupción dictadas en 2025 fueron condenatorias

Los jueces concluyeron 25 procedimientos por corrupción, dictando auto de apertura de juicio oral contra 127 personas

Los jueces españoles dictaron 71 sentencias en procedimientos en los que se investigaron delitos de corrupción en 2025, de las cuales 52, el 73%, fueron total o parcialmente condenatorias, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En una nota de prensa, el órgano de gobierno de los jueces ha presentado los datos sobre procedimientos de corrupción del año 2025, para incluirlo en su repositorio, que comenzó en 2017 "en el marco global de la lucha contra la corrupción a través de sus principales indicadores".

El CGPJ indica que 27 de las sentencias se realizaron a través de una conformidad; 18 de ellas, sin conformidad; siete fueron parcialmente condenatorias y las 19 restantes fueron absolutorias.

Por otro lado, durante el año pasado, los jueces concluyeron 25 procedimientos por corrupción, dictando auto de apertura de juicio oral contra 127 personas. De esos 127 acusados, 114 fueron personas físicas. Y las 13 restantes, personas jurídicas.

En esta línea, el Consejo detalla que se acusaron a un total de 127 personas por delitos de corrupción en 2025, buena parte --52 de las 127-- concentradas en el primer trimestre del año. En el segundo y tercer trimestre se acusaron a 27 personas y, en el cuarto, a 21.

"La información que se ofrece corresponde a la denominada corrupción pública, entendiendo que es ésta la que más altos índices de preocupación inspiran en la sociedad", apunta la nota.

Estos fenómenos constituyen los delitos de prevaricación urbanística y contra el patrimonio histórico, prevaricación de funcionarios públicos, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función, y propiedad intelectual e industrial, mercado y consumidores.

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