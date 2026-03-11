ClarkeModet nombra a Alberto Martínez como nuevo Chief Revenue Officer

Liderará las direcciones y equipos comerciales y de marketing en los 13 países de Europa y América Latina donde ClarkeModet tiene presencia directa.
Martínez es un ejecutivo con 25 años de experiencia en desarrollo comercial y transformación de empresas de tecnología y servicios. Hasta ahora, era director de grandes cuentas de Pluxee Spain, posición desde la que impulsó la expansión comercial y el desarrollo de nuevos canales. Además, ha ocupado otros roles directivos en entidades como Xerox, PwC, Transcom y Altran (Capgemini Engineering).
En palabras de María Garaña, CEO Global de ClarkeModet, «la combinación de visión estratégica, análisis y enfoque a resultados de Alberto refuerza nuestras capacidades comerciales y permitirá a ClarkeModet continuar creciendo en dos entornos prioritarios: los negocios nacionales en los países donde operamos directamente y el entorno digital».
Por su parte, Alberto Martínez afirma que inicia esta nueva etapa «con el firme compromiso de acompañar a los clientes de ClarkeModet en un momento en el que la propiedad intelectual, los datos y otros intangibles derivados de la actividad innovadora se han convertido en activos decisivos para la competitividad. ClarkeModet está en una posición única para impulsar ese valor combinando conocimiento experto y tecnología avanzada».
Este nombramiento se enmarca en la apuesta de ClarkeModet por ofrecer un servicio de alta calidad basado en la hiperpersonalización, uniendo la propiedad intelectual y la estrategia de negocio de sus clientes a través de la tecnología.
Alberto es ingeniero de Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid y MBA de IE Business School. Cuenta con formación adicional en inteligencia artificial y estrategia de datos aplicada al desarrollo de negocios.