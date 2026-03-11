Aurora Sanz, nueva socia directora de Tax & Legal de Grant Thornton

Liderará de forma conjunta todos los servicios jurídicos, fiscales y legales de la Firma a nivel nacional

Aurora Sanz ha sido nombrada nueva socia directora de Tax & Legal de Grant Thornton, un paso que marca una nueva etapa en la evolución de los servicios jurídicos de la Firma.

Desde esta posición, asume el liderazgo conjunto de todas las áreas legales a nivel nacional, impulsando una visión integrada del asesoramiento jurídico de la Firma de servicios profesionales.

Esta nueva estructura responde al objetivo de alinear la estrategia de todos los servicios legales, aunar capacidades y ofrecer una respuesta conjunta y unitaria a cualquier cliente que requiera una asesoría jurídica integral, con independencia del área del derecho de los negocios que precise. Se trata de un paso que refuerza la vocación de servicio integral de Grant Thornton y su apuesta por un modelo coordinado técnicamente que añade mayor valor y cercanía a la clientela.

La Firma se ha consolidado como uno de los principales despachos jurídicos del país, y más del 30% de la facturación global de la firma multidisciplinar procede ya de las áreas de abogacía. Sus diversos servicios combinan asesoramiento legal, planificación y consultoría estratégica. Este enfoque permite abordar los retos legales de las empresas desde múltiples ángulos, integrando la perspectiva jurídica en la toma de decisiones de negocio. El foco en la calidad técnica, la especialización sectorial y la comprensión de la realidad empresarial de cada cliente ha sido clave para construir relaciones de confianza a largo plazo y para posicionar a la Firma como asesor de referencia.

Aurora Sanz, que hasta ahora dirigía los servicios de Laboral de Grant Thornton, considera que “la práctica jurídica ya no se concibe como un servicio aislado, sino como una palanca estratégica que ayuda a anticipar riesgos, estructurar decisiones y proteger el valor de las compañías. Intentamos actuar como consultor jurídico integral y acompañar a la clientela de forma preventiva y continua, combinando excelencia técnica con visión de negocio, global y local, conocimiento sectorial y criterios de Management”.

Servicios de Tax & Legal globales

A esta fortaleza se suma la condición de despacho internacional, con una red global presente en más de 150 mercados y con 80.000 profesionales. Los abogados y fiscalistas de la Firma participan activamente en grupos de trabajo internacionales, donde se comparten criterios, tendencias regulatorias y mejores prácticas, generando un know how jurídico propio con dimensión global.

Este conocimiento global refuerza la posición de la Firma y le permite anticipar cambios normativos y de mercado que afectan a empresas con presencia en distintas jurisdicciones.

A ello se suma la integración de Grant Thornton España en la plataforma multinacional Grant Thornton Advisors, que amplía las capacidades de inversión, innovación y desarrollo de servicios, y que refuerza la propuesta de valor para clientes que operan en entornos globales y demandan soluciones cada vez más sofisticadas.

Principales líneas de servicio

Tax & Legal de Grant Thornton ha crecido con fuerza en servicios, como Compliance, litigación, inmobiliario, derecho digital, ciberseguridad, protección de datos, derecho administrativo y urbanismo, protección en redes sociales, y propiedad intelectual.

También, tiene un papel muy relevante en M&A —especialmente en private equity—, reestructuraciones y litigios complejos, donde la coordinación entre áreas y la rapidez de respuesta son clave. Su enfoque integral permite acompañar a las empresas en procesos de transformación y expansión con seguridad jurídica y visión estratégica.

En Fiscal, el crecimiento se centra en estructuras jurídico-tributarias eficientes, asesoramiento en transacciones y gestión de inspecciones. Las reformas fiscales y nuevos gravámenes han reforzado su papel estratégico para aportar seguridad jurídica y anticipación regulatoria. Las empresas demandan un asesoramiento fiscal integral, alineado con el negocio y con visión internacional, donde planificación, transparencia y eficiencia son factores diferenciales.

En Laboral, la Firma ha visto aumentada la demanda de servicios vinculados al human capital, como diversidad, sostenibilidad, movilidad internacional, riesgos psicosociales y compensación. Estos se suman a relaciones laborales, negociación colectiva, reestructuraciones y compliance laboral. Las compañías buscan combinar cumplimiento normativo con una gestión moderna del talento, especialmente ante la IA y los criterios ESG.

Innovación y futuro inmediato

El área Tax & Legal intensificará, además, la innovación con foco en inteligencia artificial y Legaltech. El apoyo de Grant Thornton Advisors permitirá acelerar su digitalización y avanzará en automatización y análisis jurídico avanzado. La tecnología se concibe como complemento al talento, para ganar eficiencia y calidad sin sustituir el criterio profesional.

Además, se concentrará en ampliar presencia territorial en aquellas regiones con más dinamismo empresarial y “complementando nuestra oferta multidisciplinar en las principales comunidades autónomas”, según concluye Ramón Galcerán, presidente de la Firma.

