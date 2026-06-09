Adigital constituye esCommerce para impulsar la competitividad del comercio electrónico en España

La presentación de esCommerce reunió a representantes de las administraciones públicas, empresas líderes y actores de toda la cadena de valor del comercio electrónico, como Elisa Carbonell, Consejera Delegada ICEX, Julián Conthe, Director General de Política Comercial y Seguridad Económica, y representantes de Destinia, Wallapop, Pisamonas o Amazon.

Una evolución para responder a una nueva realidad del mercado

La Asociación Española de la Economía Digital ha explicado que esCommerce nace en un momento en el que el comercio electrónico ya representa el 6% del PIB español, con un impacto de más de 95.000 millones de euros, un 13,1% más que el año anterior y prácticamente el doble que la media europea.

Además, las proyecciones apuntan a que el sector podría alcanzar los 193.000 millones de euros en 2030, duplicando prácticamente su tamaño actual y consolidándose como uno de los principales motores de crecimiento de la economía española.

Bajo el paraguas de Adigital, pero con total autonomía estratégica, esCommerce surge para acompañar a las empresas --desde grandes plataformas hasta pymes digitales-- a tomar mejores decisiones, cumplir con la normativa y mejorar su competitividad.

La asociación articula su actividad en cinco pilares estratégicos: un centro de conocimiento con acceso a datos sectoriales e informes de referencia para mejorar la toma de decisiones; seguimiento regulatorio y representación ante administraciones en España y en Bruselas; y herramientas de confianza digital como el sello 'Confianza Online'.

Asimismo, incluye programas de formación práctica en áreas como pagos, marketing, fraude e inteligencia artificial (IA); comunidad y espacios de encuentro entre empresas del sector; y apoyo en el acceso a ayudas públicas y financiación.

ADN en ecommerce

Con todo, esCommerce supone la refundación de la Asociación Española de Comercio Electrónico, creada en 1998 y posteriormente integrada en Adigital en 2010 para fortalecer la representación de la economía digital.

Actualmente, el sector vuelve a contar con una organización especializada y con voz propia para afrontar una nueva etapa de desarrollo.

Esta trayectoria ha estado marcada por hitos como la creación de 'Confianza Online', el estándar de confianza y transparencia digital de referencia en España y Europa, y la cofundación de Ecommerce Europe, la organización que representa al sector ante las instituciones de la Unión Europea.