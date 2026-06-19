Adigital entrega sus premios 2026 a: Power To Code, Monei, Prodigioso Volcán y Quilimanjaro

Los Premios Adigital se han posicionado como un referente de la economía digital en España, destacando cada año a los proyectos que impulsan la innovación y la competitividad del país

La Asociación Española de la Economía Digital, Adigital, ha celebrado la V edición de los Premios Adigital, unos galardones que tienen por objetivo destacar, en cuatro categorías, a empresas, organizaciones y proyectos que utilizan la tecnología para innovar, crecer y generar impacto positivo en la economía y en la sociedad

Tras la deliberación del jurado, compuesto por Ofelia Tejerina, presidente de la Asociación de Internautas, Teresa Rodríguez de las Heras, miembro del Grupo de Expertos de la Comisión Europea sobre Responsabilidad y Nuevas Tecnologías y catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad Carlos III, Susana Solís, eurodiputada, Laura Cuesta, miembro del Grupo de Expertos para la Protección de los Menores en Internet y profesora Adjunta en la Universidad Camilo José Cela, Niéves Ábalos, cofundadora de Monoceros Labs y Women in Voice y Tiziana Tallaro, directora general de Confianza Online, los proyectos galardonados han sido:

Ciudadanía— Technovation Girls (Power to Code). Programa de formación tecnológica y emprendimiento dirigido a niñas y adolescentes. Promueve el desarrollo de soluciones digitales a problemas reales del entorno y fomenta vocaciones STEM desde edades tempranas. En España ha contado con más de 7.000 participantes desde su puesta en marcha en 2016.

Programa de formación tecnológica y emprendimiento dirigido a niñas y adolescentes. Promueve el desarrollo de soluciones digitales a problemas reales del entorno y fomenta vocaciones STEM desde edades tempranas. En España ha contado con más de 7.000 participantes desde su puesta en marcha en 2016. Escalabilidad — Monei. Scaleup fintech fundada en 2015, que ofrece soluciones de pagos digitales para empresas. Ha desarrollado un modelo de crecimiento rentable y sostenible, sin financiación externa. Seleccionada por el BCE como una de las compañias para formar parte del programa de pruebas del euro digital.

Scaleup fintech fundada en 2015, que ofrece soluciones de pagos digitales para empresas. Ha desarrollado un modelo de crecimiento rentable y sostenible, sin financiación externa. Seleccionada por el BCE como una de las compañias para formar parte del programa de pruebas del euro digital. Tecnologías responsables — Clara 2.0 (Prodigioso Volcán) . Solución de inteligencia artificial orientada a mejorar la claridad de textos y la comprensión de la información. Incorpora mecanismos de explicabilidad que permiten entender el funcionamiento del sistema y su aplicación en entornos profesionales.

. Solución de inteligencia artificial orientada a mejorar la claridad de textos y la comprensión de la información. Incorpora mecanismos de explicabilidad que permiten entender el funcionamiento del sistema y su aplicación en entornos profesionales. Innovación — Qilimanjaro Quantum Tech. Empresa deep tech especializada en computación cuántica. Desarrolla hardware y software propio con el objetivo de trasladar esta tecnología desde el ámbito experimental hacia aplicaciones en entornos científicos e industriales.

Durante la ceremonia, celebrada en la Fundación Giner de los Ríos, la presidenta de Adigital, Susana Voces, destacó el valor transformador de los proyectos premiados: “Startups que crecen con financiación propia , niñas que descubren en la programación una herramienta para construir su futuro, textos que se entienden a la primera y ordenadores que desafían las leyes de la física. Cuatro proyectos y cuatro formas distintas de transformar España desde la tecnología. Eso es lo que hemos reconocido hoy en la V edición de nuestros premios: iniciativas que impulsan el ecosistema digital español y contribuyen a situar a España a la vanguardia de la innovación y la tecnología en Europa.”

Talento que transforma

Tras cinco ediciones, los Premios Adigital se han posicionado como un referente de la economía digital en España, destacando cada año a los proyectos que impulsan la innovación y la competitividad del país. Iniciativas reconocidas en ediciones anteriores como la herramienta de Inteligencia Artificial de Amazon Web Services y Real Academia Española, el programa de protección y empoderamiento de los derechos digitales de los menores de UNICEF, empresas como Civitatis, Multiverse Computing o el impulso de la IA responsable que realizan desde Infojobs forman parte del núcleo innovador del ecosistema digital español, contribuyendo a su crecimiento y proyección internacional.

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