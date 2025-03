AEDAF reivindica que los derechos de los contribuyentes prevalezcan sobre la recaudación tributaria

La XVIII Jornada Nacional de Estudio AEDAF ha reunido a casi 300 profesionales en un encuentro que analiza los temas más relevantes de la actualidad fiscal.

La inseguridad jurídica es el mayor problema en materia fiscal que existe actualmente en nuestro país. Así lo ha manifestado esta mañana el presidente de AEDAF, la Asociación Española de Asesores Fiscales, en la inauguración de la XVIII Jornada Nacional de Estudio, un encuentro que ha reunido a los mayores expertos tributarios del país.

Bande ha expresado su preocupación por la creciente inseguridad jurídica, que, a su juicio, ha empeorado en el último año y ha mencionado “como botón de muestra, la situación de los cientos de miles de autónomos que no saben si en 2025 deben tributar en estimación objetiva o directa al no tener información sobre los límites aplicables en 2025 o el retraso en la devolución del IRPF a los mutualistas”, situaciones que ha calificado como “inaceptables”. El presidente de AEDAF ha finalizado su exposición reivindicando que “los derechos de los contribuyentes prevalezcan sobre la recaudación tributaria, más aún cuando hay sentencias del Supremo que avalan estos derechos”, y manifestando que el precedente es muy peligroso: “si el criterio económico prima sobre el respeto a los derechos reconocidos por los tribunales ¿qué garantía tienen los contribuyentes de no enfrentarse a medidas igualmente arbitrarias en el futuro?”

En las cinco sesiones programadas para hoy se analizan los principales temas de la actualidad fiscal: la responsabilidad tributaria tras la reforma prevista de la LGT, las novedades fiscales en el IS en 2025 y los retos del impuesto complementario, el delito de la defraudación tributaria, las obligaciones de información derivadas de la DAC 7 y DAC 8 y las autoliquidaciones rectificativas. Cerca de 300 profesionales del sector han acudido el encuentro organizado por AEDAF.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos