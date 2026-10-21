Afianza ficha a Patricia Jaén de la Vega como Chief People Officer

Cuenta con más de 15 años de trayectoria en posiciones directivas y experiencia liderando grandes equipos, estrategias globales de talento y procesos de transformación organizativa

Afianza ha incorporado a Patricia Jaén de la Vega como Chief People Officer, un nombramiento con el que refuerza su estrategia de Personas en un contexto de fuerte crecimiento y expansión mediante la integración de nuevas compañías.

Con más de 15 años de trayectoria en posiciones directivas, Jaén de la Vega ha desarrollado su carrera en compañías internacionales como Meliá Hotels International y Palladium Hotel Group, liderando grandes equipos, estrategias globales de talento y procesos de transformación organizativa y cultural.

En Meliá Hotels International ejerció como directora regional de Recursos Humanos para España, Cabo Verde y Marruecos, con responsabilidad sobre más de 12.000 profesionales. Posteriormente, creó y lideró la estrategia global de Atracción de Talento y Marca Empleadora del grupo, con presencia en más de 40 países y una plantilla de 45.000 empleados.

Entre 2025 y 2026 ocupó la Dirección Corporativa de Talento y Cultura de Palladium Hotel Group, desde donde impulsó su transformación cultural, la evolución de los modelos de desarrollo del talento y la incorporación de la inteligencia artificial a los procesos de Recursos Humanos.

Licenciada en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, ha completado su formación ejecutiva en ESADE, incluido el programa Futuras Consejeras. Es miembro del think tank enClave de Personas y del Consejo Asesor de Empleabilidad de la Universidad CEU San Pablo. En 2024 fue reconocida con el Premio WTC al Desarrollo del Employer Brand, entregado en la Gala de RR. HH. organizada por DCH y otras entidades del sector.

“Afianza está viviendo una etapa de crecimiento extraordinaria, integrando compañías, talento y formas de trabajar diferentes. Mi objetivo es contribuir a construir una identidad compartida, impulsar el desarrollo de nuestros profesionales y consolidar una cultura en la que las personas sean protagonistas del crecimiento y de la diferenciación de la firma”, afirma Patricia Jaén de la Vega, Chief People Officer de Afianza.

Este nombramiento se suma a otros recientes en el equipo directivo de Afianza, como los de Álvaro Martín como director de Asesoría Jurídica Corporativa, David Casas como director de Consultoría, Guillermo Pérez-Montero como director de Operaciones e Integraciones de Negocio y Rafael Vázquez Romero como director general corporativo.

Afianza cerró 2025 con una facturación de 83,2 millones de euros, un 53% más que el año anterior, y cuenta actualmente con cerca de 1.500 profesionales distribuidos por toda España.

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