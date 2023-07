Alianza entre CERMI, Amnistía Internacional y Fundación ONCE

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Fundación ONCE y Amnistía Internacional han firmado un convenio general de colaboración para abordar las necesidades de las personas con discapacidad en materia de promoción y protección de los derechos humanos, con un especial foco en la protección internacional de las personas con discapacidad.

El acto de la firma del convenio general de colaboración ha tenido lugar en la tarde del lunes y se ha celebrado en la sede del CERMI Estatal, en Madrid. Durante el acto, ha intervenido el presidente del del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, que ha declarado que “los derechos humanos no admiten fragmentación. Todos son igualmente valiosos y dignos de protección y no hay grupos sociales más o menos importantes a efectos de los derechos humanos” y ha añadido que “este convenio no va a ser un convenio más, sino que se sella una alianza entre organizaciones de referencia en este campo, absolutamente prescriptoras, como Amnistía Internacional”.

Por su parte, Alberto Durán dedicó unas palabras de agradecimiento a Amnistía por su labor. Reconoció su trabajo y les deseó un camino fructífero de la mano de CERMI y Fundación ONCE y en favor de los derechos de las personas con discapacidad.

Por otro lado, el director general de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán Valdés, ha querido resaltar que “nos sentimos muy cómodos con las organizaciones de derechos humanos como CERMI”.

“La alianza nos va a servir para aprender mucho y mejorar internamente, pero sobre todo para juntar fuerzas para que la Convención Internacional sobre discapacidad se cumpla” ha declarado Beltrán y ha agregado que “para nosotros este Convenio es muy importante porque permite afianzar el trabajo de derechos humanos para personas con discapacidad”. “Este es nuestro compromiso y deseo, y no va a ser un convenio más” ha concluido Beltrán.

De este modo, el CERMI, como Fundación ONCE y Amnistía Internacional aúnan sus esfuerzos dentro del ámbito de sus respectivas atribuciones y campos, con el fin de contribuir a garantizar los derechos humanos de las personas con discapacidad, respetando así los compromisos establecidos en las normas internacionales de derechos humanos, Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las personas con discapacidad, para lo cual suscriben el citado convenio.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos