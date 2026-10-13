Ampliación de la planta judicial y la plantilla de fiscales

El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros la tramitación urgente de dos reales decretos con una nueva creación de 700 plazas judiciales y fiscales para 2027.

Un primer Real Decreto con el que se crearán en un año más 500 plazas judiciales, lo que supondrá una ampliación de la planta judicial del 7,8%. Y un segundo Real Decreto con el que se crearán 200 plazas de fiscales y se incrementará la plantilla actual del Ministerio Fiscal en un 6,6%.

La distribución de las nuevas plazas se ha realizado atendiendo a criterios objetivos (carga de trabajo, litigiosidad y población). El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes la trasladará al Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía, comunidades autónomas con la competencia transferida y tribunales superiores de Justicia para escuchar sus propuestas y aportaciones.

Una ampliación de la planta judicial del 7,8%

De las 500 nuevas plazas de jueces, 172 son para reforzar la jurisdicción civil -siendo 102 para los Tribunales de Instancia y 70 para las Audiencias Provinciales-, 109 para la jurisdicción social y 69 para la jurisdicción penal. 87 plazas serán para reforzar los órganos mixtos (Audiencias Provinciales y Tribunales de Instancia) situados en provincias y localidades más pequeñas y otras 42 son plazas de adscripción territorial, destinadas a un territorio, pero movibles en función de los cambios en las cargas de trabajo.

Además, 11 nuevas plazas estarán destinadas a las secciones de Violencia sobre la Mujer y 6 plazas más son para reforzar las secciones de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia.

De forma novedosa, 8 plazas son para nuevas Presidencias liberadas de Tribunales de Instancia. Se trata de plazas que ya existen en las grandes ciudades españolas y que realizan en exclusiva funciones de unificación de criterios, coordinación y organización. Ahora se crean también en Murcia, Almería, Córdoba, Granada, A Coruña, Vigo, Santander y Valladolid.

Por último, se crean 4 plazas en la Audiencia Nacional.

Por territorios, las comunidades más beneficiadas son las que presentan mayores necesidades de refuerzos: Andalucía (94), Catalunya (94), Madrid (74) y Comunitat Valenciana (53).

La plantilla del Ministerio Fiscal crece un 6,6%

Las 200 nuevas plazas de fiscales se distribuyen entre todas las comunidades autónomas y órganos centrales. Por territorios, los más beneficiados son Catalunya, con 47 nuevas plazas (+9,9%), Andalucía con 31 (+5,6%) y Madrid con 26 (+6,9%). Porcentualmente, la comunidad que más verá crecer su plantilla es Canarias, con 13 nuevos fiscales (+ 8,9%).

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