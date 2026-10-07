La nueva organización reunirá más de 7.000 profesionales, y una facturación superior a los 1.000 millones de euros

Auren refuerza su dimensión internacional al formar parte de una nueva organización internacional que, bajo la marca Auren, agrupará a las principales compañías del sector de los servicios profesionales participadas por Waterland Private Equity.

Este proyecto supone un paso decisivo en la estrategia de internacionalización de Auren. Más allá de un nombre y una identidad visual compartida, esta organización operará como una firma integrada, con una visión estratégica única, estructuras de soporte compartidas y una estrecha colaboración entre profesionales de distintos países. Además, esta nueva plataforma permitirá desarrollar y poner en marcha proyectos e inversiones comunes en innovación, tecnología e inteligencia artificial, así como desarrollar servicios compartidos, intercambiar conocimiento y dar soporte a clientes con necesidades transfronterizas.

La iniciativa supone la creación de una nueva organización internacional que integra firmas europeas de referencia como Moore Belgium (Bélgica), Moore Kingston Smith (Reino Unido) Moore Ireland (Irlanda), Moore DRV y Moore MKW (Países Bajos), Intaria (Alemania) y Auren (España). Todas ellas operarán bajo la marca Auren combinando la fortaleza y el conocimiento local de cada firma con una estrategia, una cultura y una propuesta de valor compartidas.

La nueva firma seguirá reforzando su presencia en los mercados europeos en los que ya está presente, al tiempo que explora nuevas oportunidades de crecimiento en otros países. En este sentido, mantiene conversaciones y analiza oportunidades en diferentes mercados europeos.

La nueva organización reunirá más de 7.000 profesionales y alcanzará una facturación agregada superior a los 1.000 millones de euros, con el objetivo de convertirse en la principal firma internacional de servicios profesionales con capacidad para acompañar a todo tipo de clientes y una sólida especialización en el segmento del middle market. Su propuesta integra servicios de auditoría, asesoramiento legal y fiscal, consultoría y corporate, combinando alcance internacional con cercanía local.

Esta nueva plataforma impulsará grupos internacionales de trabajo integrados por profesionales de los distintos países, favoreciendo el intercambio de conocimiento, el desarrollo conjunto de soluciones y una atención coordinada a los clientes. Este modelo ya ha comenzado a materializarse con la creación de líneas de negocio internacionales en ámbitos como Auditoria, Precios de Transferencia, Global Mobility, Fiscalidad Internacional y Private Equity, áreas especialmente vinculadas a la actividad transfronteriza y donde la colaboración entre países aporta un mayor valor añadido. En una segunda fase, este modelo se extenderá a otras especialidades estratégicas, como Servicios Digitales, ESG y Grants & Incentives.

Asimismo, la organización contará con estructuras centrales compartidas en ámbitos como finanzas, desarrollo de negocio, recursos humanos o tecnología, lo que permitirá desarrollar planes de negocio conjuntos, acelerar la innovación, compartir mejores prácticas y ofrecer un servicio más homogéneo, coordinado y eficiente a los clientes.

Además, Auren se une a Moore Global, reconocida como la 12ª mayor red mundial de servicios profesionales. Esta incorporación se suma a la trayectoria internacional que Auren ha desarrollado durante años y supone un importante impulso a su dimensión global, ampliando su capacidad para acompañar a empresas con actividad global y responder a proyectos cada vez más complejos y transfronterizos. De esta forma, Auren pasará a ofrecer cobertura en más de 150 países en Europa, América, África y Asia.

La nueva organización introduce un modelo innovador en el sector de los servicios profesionales. Aunque cada firma mantendrá su estructura y liderazgo local, todas compartirán la marca Auren, una visión estratégica común y un socio de referencia. Este modelo, pionero en el mercado, combina la cercanía y el conocimiento de los equipos locales con la fortaleza de un proyecto internacional alineado bajo una misma estrategia de crecimiento.

Para Mario Alonso, presidente de Auren España, "Este proyecto supone mucho más que compartir una marca: estamos construyendo una auténtica firma global, con una visión común, una cultura compartida y una forma de trabajar plenamente integrada. Auren España multiplica su presencia al formar parte de una organización estructurada internacionalmente y amplía su cobertura geográfica gracias a la colaboración con Moore Global”.

En un entorno marcado por una creciente complejidad regulatoria, tecnológica y geopolítica, las empresas demandan cada vez más un asesoramiento integral capaz de combinar conocimiento local con una auténtica capacidad global. Este proyecto tiene el objetivo de responder a esa necesidad, ofreciendo un modelo multidisciplinar, cercano y coordinado que permita acompañar a las organizaciones en cualquier mercado donde desarrollen su actividad.

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