BDO Abogados nombra cinco nuevos socios

Eleva a 28 el número de socios en España

BDO Abogados ha nombrado a Diego Herrero, Eric Jové, Lucía Segarra y Víctor Gisbert, nuevos socios del área de Legal y Fiscal, y a Diosdado López, nuevo socio de Outsourcing.

Con estas incorporaciones, BDO Abogados consolida su crecimiento y eleva a 28 el número de socios en España, como parte de una red global que cuenta con más de 700 profesionales en España.

"El nombramiento de estos cinco profesionales es el resultado natural de su compromiso y experiencia. Con estos nombramientos, BDO Abogados refuerza su apuesta por el talento interno y da un paso más en su objetivo de ofrecer unos servicios más especializados y de máxima calidad a nuestros clientes", ha señalado Enrique Azorín, presidente de BDO Abogados en España.

Diego Herrero

Diego Herrero forma parte de BDO Abogados desde 2022 y cuenta con más de 16 años de experiencia en Derecho Mercantil. Está especializado en operaciones de M&A, procesos de Due Diligence, acuerdos de inversión, pactos de socios, restructuraciones societarias y contratación mercantil en general.

Es licenciado en Derecho y miembro del ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona. Actualmente es profesor colaborador del Máster de Abogacía Internacional del ISDE en Barcelona.

Eric Jové

Eric Jové, con más de 15 años de experiencia, ha dirigido el equipo fiscal de Global Private Client Services de BDO Abogados desde 2014.

Está especializado en asesoramiento fiscal y planificación patrimonial de grandes patrimonios, empresarios, emprendedores y familias empresarias.

Su práctica se centra en la organización y protección del patrimonio, planificación sucesoria, estructuración de inversiones y el asesoramiento en traslados internacionales, entre otras.

Es licenciado en Derecho y cuenta con un máster en Asesoramiento Fiscal por ESADE, además de otros programas de posgrado. También cuenta con una titulación en Dirección Ejecutiva (PDD) por el IESE.

Lucía Segarra

Por su parte, Lucía Segarra cuenta con más de 20 años de experiencia asesorando en operaciones a nivel nacional e internacional. Se unió a BDO Abogados en 2020 y desde el año 2023 es directora del área Legal.

Es licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia y especialista en Derecho de la Competencia Europeo y Español por el Instituto de Estudios Bursátiles (IEB).

Además, es profesora asociada en el Departamento de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Valencia.

Víctor Gisbert

Victor se unió a BDO Abogados en 2013, después de haber iniciado su trayectoria profesional en Deloitte Abogados y Asesores Tributarios. Cuenta con más de 18 años de experiencia en el ámbito de la fiscalidad y el asesoramiento tributario.

Está especializado en operaciones de fusiones y adquisiciones (M&A) y en procesos de Due Diligence, con experiencia en fiscalidad nacional e internacional, planificación fiscal patrimonial y asesoramiento en procesos de empresa familiar y sucesión generacional.

Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Valencia y cuenta con un Máster en Tributación por el Centro de Estudios Financieros (CEF). También es profesor en la Universidad Cardenal Herrera CEU.

Diosdado López

Por último, Diosdado se incorporó a BDO Abogados en 2015 y ha dirigido el área de Business Services & Outsourcing, donde ha asesorado a grupos multinacionales y contribuido al crecimiento de la práctica de servicios corporativos de la compañía.

Especializado en tecnología, innovación e infraestructuras digitales, asesora a compañías líderes en software, plataformas digitales, ciberseguridad, telecomunicaciones, centros de datos y farmacéuticas, apoyándolas en sus procesos de expansión, transformación contable, financiera y optimización operativa.

Es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid y cuenta con dos másteres: Máster en Auditoría y Contabilidad Avanzada por la Universidad Rey Juan Carlos y Máster en Fiscalidad y Asesoría Tributaria por el Centro de Estudios Financieros (CEF).

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