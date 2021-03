BDO Abogados refuerza su área de concursal de Barcelona con la incorporación de Agustí Bou y su equipo

BDO, una de las mayores organizaciones globales de servicios profesionales, refuerza su área Legal - concursal en Barcelona con la incorporación de un equipo de profesionales de gran trayectoria en asesoramiento en concursos e insolvencias, liderado por Agustí Bou, abogado y socio de Fieldfisher Jausas hasta febrero de 2021. Además, se unen a BDO Elisa Escolà, Laia Folguera y cuatro profesionales más que integran su equipo de reestructuraciones.

Agustí Bou es un experto en Fusiones y Adquisiciones y un destacado especialista en procedimientos concursales. Ha liderado numerosas operaciones de reestructuración, refinanciación y de compraventa de ámbito nacional e internacional para clientes españoles o extranjeros. Además, su capacidad de negociación le ha permitido destacar en operaciones aceleradas en el marco de dificultades financieras y otras situaciones especiales (distressed M&A).

El nuevo equipo se refuerza con Elisa Escolà y Laia Folguera, que cuentan con una larga trayectoria de asesoramiento legal y económico en operaciones de reestructuración y administración concursal, junto con otros profesionales.

BDO Abogados refuerza así el equipo de legal en Barcelona, de cara al aumento previsto en asuntos de asesoramiento a empresas en proceso de reestructuración, defensa de acreedores en procesos de insolvencia o administraciones concursales. El crecimiento del área Legal de BDO ha sido el resultado de la incorporación de profesionales especializados y de gran trayectoria profesional, unido a un equipo de más de 200 abogados y 450 profesionales entre las oficinas de Madrid, Barcelona y Valencia, que cubren todas las áreas de asesoramiento legal para los negocios, con un enfoque centrado en la cercanía, la confianza y la agilidad en la prestación de servicios, con la capacidad internacional como una de las mayores firmas globales de servicios profesionales con presencia en más de 160 países.

“El área Legal es una de las líneas de servicios de mayor desarrollo dentro de la estructura de BDO, con actividad creciente de integraciones de despachos en otros mercados”, afirma Ignacio Legido, socio director de Legal y miembro del comité internacional Legal de BDO.

Agustí Bou es licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona y Máster en Ciencias de los Negocios por la Management School of Barcelona. Ha sido hasta diciembre de 2019 socio director de Fieldsher Jausas, y socio responsable del departamento de Reestructuraciones e Insolvencias hasta su incorporación a BDO. Agustí Bou está recomendado por los directorios internacionales Chambers & Partners, Best Lawyers y Who’s Who Legal en la práctica de Reestructuraciones e Insolvencias.

Elisa Escolà es especialista en Derecho Concursal y reestructuraciones. Como parte del Departamento de Concursal y Reestructuraciones de Fieldsher Jausas hasta febrero de 2021, asesora a empresas en dificultades económicas, bien en operaciones de reestructuración, bien en los procesos de concurso de acreedores. Asimismo, también asesora a las empresas en pleitos de carácter civil y mercantil, relativos a la responsabilidad de administradores, competencia desleal, o incumplimientos contractuales. Elisa Escolá es doctorada en Derecho Procesal por la Universidad de Barcelona y ejerce como profesora asociada de Derecho Procesal y Concursal en la misma universidad.

Laia Folguera está especializada en el ámbito económico y financiero de las administraciones concursales y ejerció como administradora concursal y asociada senior del departamento de Restructuraciones e Insolvencias en Fieldsher Jausas hasta febrero de 2021. Su carrera profesional empezó en el sector empresarial (atención sanitaria y hospitalaria, productos químicos y farmacéuticos...), tras lo que trabajó como gestora procesal en los Juzgados Mercantiles de Barcelona.

Para Enrique Azorín, socio director de BDO Abogados: “Agustí, Elisa y Laila cuentan con una trayectoria y experiencia reconocida en cada una de sus especialidades, y con un espíritu innovador que enriquece el talento con el que cuenta BDO, que seguimos reforzando para mantener nuestro liderazgo global y local.”

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente, revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduzca su nombre, dirección de correo y descargue el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos