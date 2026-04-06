Bogotá reunirá el 9 de abril a líderes jurídicos para analizar regulación, IA y compliance en el Foro de Gerencias Legales Bogotá 2026

El Foro de Gerencias Legales Bogotá 2026 tendrá lugar el jueves 9 de abril de 2026 en el Metropolitan Club de Bogotá

Por tercer año consecutivo, Bogotá recibe el evento de referencia para el análisis de los principales retos que enfrentan las direcciones jurídicas empresariales en Colombia y América Latina.

El encuentro, organizado por Gericó Associates, reunirá a general counsel, directores jurídicos, expertos en compliance, regulación financiera y energía, así como socios de firmas líderes, para debatir el impacto de la transformación regulatoria, tecnológica y económica en la función legal corporativa.

A lo largo de la jornada, el foro abordará cómo las áreas legales están evolucionando para responder a un entorno marcado por la digitalización, la presión regulatoria y la expansión regional de las empresas, siendo uno de los ejes centrales el avance de las nuevas fronteras en regulación financiera, donde la supervisión colombiana, el auge de las fintech, los criptoactivos y la inteligencia artificial están redefiniendo las estrategias jurídicas para la expansión empresarial.

El encuentro también profundizará en los retos de compliance, prevención de lavado de activos y anticorrupción, analizando cómo estándares extraterritoriales como FCPA o UKBA están transformando la gestión de riesgos en compañías con operaciones en Colombia y América Latina. Asimismo, se abordará la creciente complejidad de los megaproyectos y contratos de gran escala, poniendo el foco en mecanismos de prevención de disputas como dispute boards, cláusulas de alerta temprana y arbitraje en contratos de construcción.

El programa incorporará además una visión estratégica sobre el talento jurídico en transformación, analizando las nuevas demandas en liderazgo, retención y gobernanza de inteligencia artificial para formar al general counsel del futuro.

En materia de los desafíos en materia de fiscalidad y gerencia legal, se abordarán desde los precios de transferencia hasta la tributación digital, así como las mejores prácticas en prevención, documentación y resolución de controversias fiscales en la región.

Finalmente, el foro abordará el papel clave de los departamentos legales en la transición energética y la sostenibilidad, con especial atención a la regulación ambiental y al desarrollo de energías renovables en América Latina.

Entre los panelistas confirmados se encuentran Alejandra Gómez, gerente legal y secretaria general de Oleoducto Central S.A. (OCENSA); Alejandro Mejía, socio de Esguerra JHR; Álvaro Tovar, legal counsel contracts de COMCEL S.A.; Ángela Bedoya, head of legal de Bia Energy S.A.S.; César González, director de derecho penal, disciplinario y compliance de Pinilla, González & Prieto Abogados; Claudia Mora, socia y directora de energía y derecho corporativo de la misma firma; Erick Castellanos, senior legal advisor de Ecopetrol; Fabio Humar, socio de Fabio Humar Abogados; Felisa Baena, legal services leader de Summa, Centro de Servicios Digital; Freddy Navarrete y Guillermo Caez, socios de Esguerra JHR; Guillermo Poveda, head legal + compliance Americas de Xebia; Leonardo Berrío, secretario general y asuntos legales (general counsel) de ESENTTIA; Loredana De Trizio Ayala, gerente de litigios de la vicepresidencia jurídica de Grupo Energía; Luis A. Pérez, chair de Latin America and the Caribbean Practice y co-office managing partner de Akerman; y Sandra Jiménez, gerente legal de Sinohydro Corporation Limited Sucursal del Perú.

Con esta edición, el Foro de Gerencias Legales refuerza su posicionamiento como plataforma de intercambio entre líderes jurídicos del ámbito corporativo, en un momento en el que la función legal adquiere un papel cada vez más estratégico para la competitividad empresarial.

Bogotá se consolida así como un punto clave para el análisis de tendencias jurídicas en América Latina, en un entorno donde la regulación, la sostenibilidad y la innovación tecnológica están redefiniendo el papel de las gerencias legales.

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