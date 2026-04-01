Christian Bartsch, reelegido CEO de Bird & Bird

A lo largo de este tiempo, Christian ha impulsado diversos hitos para la compañía, entre ellos, el lanzamiento de una estrategia global a cinco años en mayo de 2024, diseñada para consolidar la propuesta de valor del despacho fortaleciendo dos de sus pilares fundamentales: sus clientes y su equipo.
Bird & Bird, que celebró el pasado ejercicio 33 años consecutivos de crecimiento sostenido, ha incrementado sus ingresos un 28% en el último trienio, con una tasa media de crecimiento anual del 9%. Además, bajo la dirección de Bartsch, la firma ha ampliado significativamente su presencia internacional con nuevas oficinas en Tokio (2024), así como en Riad y Lisboa (2025), reforzando así su capacidad para acompañar a clientes globales en mercados clave.
Asimismo, la firma continúa ampliando su equipo de LegalTech & Innovation con el objetivo de responder al creciente interés de los clientes por soluciones legales eficientes y tecnológicamente avanzadas.
Tras conocerse la reelección de Bartsch, Graeme Maguire, presidente del Consejo de Bird & Bird, ha reiterado al CEO su confianza en el proyecto: “En nombre del Consejo y en el mío propio, extendemos nuestras más cálidas felicitaciones a Christian. Ha sido un privilegio trabajar estrechamente con él durante los últimos cuatro años, y estoy seguro de que seguirá desempeñando un papel clave para impulsar el éxito de nuestra firma”.
Christian Bartsch, por su parte, ha manifestado que “Bird & Bird es una firma verdaderamente internacional con un equipo excepcional, y agradezco a la compañía la confianza que ha depositado en mí para los próximos cuatro años. Junto con nuestro equipo global de liderazgo, espero continuar ejecutando nuestra estrategia a cinco años y mantener el fuerte impulso que hemos construido en toda la firma”.
Bartsch también ha asegurado que “a medida que nuestros clientes deben hacer frente y adaptarse a los numerosos cambios tecnológicos y del propio mercado, nuestra extensa trayectoria apoyando a las organizaciones que se ven influenciadas por la era digital garantiza que sigamos estando en una posición óptima para continuar ofreciendo asesoramiento innovador y de alta calidad a nivel global”.