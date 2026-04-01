Christian Bartsch, reelegido CEO de Bird & Bird

Bird & Bird ha reelegido a Christian Bartsch como CEO de la firma para un nuevo mandato de cuatro años.

A lo largo de este tiempo, Christian ha impulsado diversos hitos para la compañía, entre ellos, el lanzamiento de una estrategia global a cinco años en mayo de 2024, diseñada para consolidar la propuesta de valor del despacho fortaleciendo dos de sus pilares fundamentales: sus clientes y su equipo.

Bird & Bird, que celebró el pasado ejercicio 33 años consecutivos de crecimiento sostenido, ha incrementado sus ingresos un 28% en el último trienio, con una tasa media de crecimiento anual del 9%. Además, bajo la dirección de Bartsch, la firma ha ampliado significativamente su presencia internacional con nuevas oficinas en Tokio (2024), así como en Riad y Lisboa (2025), reforzando así su capacidad para acompañar a clientes globales en mercados clave.

Asimismo, la firma continúa ampliando su equipo de LegalTech & Innovation con el objetivo de responder al creciente interés de los clientes por soluciones legales eficientes y tecnológicamente avanzadas.

Tras conocerse la reelección de Bartsch, Graeme Maguire, presidente del Consejo de Bird & Bird, ha reiterado al CEO su confianza en el proyecto: “En nombre del Consejo y en el mío propio, extendemos nuestras más cálidas felicitaciones a Christian. Ha sido un privilegio trabajar estrechamente con él durante los últimos cuatro años, y estoy seguro de que seguirá desempeñando un papel clave para impulsar el éxito de nuestra firma”.

Christian Bartsch, por su parte, ha manifestado que “Bird & Bird es una firma verdaderamente internacional con un equipo excepcional, y agradezco a la compañía la confianza que ha depositado en mí para los próximos cuatro años. Junto con nuestro equipo global de liderazgo, espero continuar ejecutando nuestra estrategia a cinco años y mantener el fuerte impulso que hemos construido en toda la firma”.

Bartsch también ha asegurado que “a medida que nuestros clientes deben hacer frente y adaptarse a los numerosos cambios tecnológicos y del propio mercado, nuestra extensa trayectoria apoyando a las organizaciones que se ven influenciadas por la era digital garantiza que sigamos estando en una posición óptima para continuar ofreciendo asesoramiento innovador y de alta calidad a nivel global”.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos