Ontier refuerza su área Mercantil con Miguel Ángel Melero Bowen

En el marco de su proceso de crecimiento Ontier anuncia la incorporación de Miguel Ángel Melero Bowen como socio del área Mercantil, en una apuesta decidida por reforzar su capacidad en operaciones de alta complejidad y acompañar a sus clientes en un entorno de creciente sofisticación del mercado.

La incorporación de Melero se enmarca en una estrategia más amplia de consolidación internacional del área mercantil, que se posiciona como uno de los vectores clave del crecimiento de la firma.

Con más de 30 años de experiencia, Miguel Ángel Melero está especializado en fusiones y adquisiciones (M&A), mercados de capitales, financiación y derecho societario. A lo largo de su trayectoria ha asesorado a compañías nacionales e internacionales en operaciones complejas, con especial foco en sectores regulados como energía, telecomunicaciones y seguros, así como en el ámbito inmobiliario, centrando en los últimos años su actividad en el área del Distressed M&A, habiendo, participado en el diseño e implementación societaria de algunos de los planes de reestructuración más relevantes de los últimos años como Celsa, Telepizza o Grupo Rator.

“Me incorporo a Ontier en un momento especialmente interesante para el mercado, en el que las operaciones exigen cada vez más una visión integral que combine lo jurídico con lo estratégico. El proyecto de la firma, su enfoque internacional y su modelo de trabajo han sido decisivos para dar este paso.” señala Miguel Ángel.

Su perfil combina una sólida práctica transaccional con una experiencia diferencial en gobierno corporativo y cumplimiento, tras haber sido secretario general jurídico y del consejo de administración de Quabit Inmobiliaria hasta su fusión con Neinor Homes. Previamente, fue socio de Corporate/M&A en Cuatrecasas durante más de catorce años, liderando además sus oficinas de Nueva York y Casablanca.

Este refuerzo se produce en un contexto en el que las operaciones requieren cada vez una mayor integración de capacidades legales, regulatorias, financieras y estratégicas, lo que ha llevado a la firma a apostar por un modelo de equipo altamente cualificado y complementario.

En palabras de Cristina Camarero, socia directora de Ontier España: “Estamos viendo un mercado en el que las operaciones son más sofisticadas, con mayor componente regulatorio y una creciente dimensión internacional. Contar con un equipo como el que hemos consolidado en Mercantil con Victor Artola, Pablo Enrile, Rafael Alonso o Francisco Fenoy y el valor añadido que sin duda aporta la incorporación de Miguel Ángel, nos permite ofrecer un asesoramiento realmente diferencial.”

Por su parte, Víctor Artola y Francisco Fenoy, socios del área Mercantil, destacan: “La incorporación de Miguel Ángel refuerza de manera muy relevante nuestra práctica en operaciones complejas. Su experiencia, especialmente en entornos regulados y operaciones de alto componente estratégico, encaja plenamente con la evolución del mercado y con la ambición de Ontier de seguir consolidando un equipo cohesionado, altamente especializado y con capacidad para liderar operaciones en distintas jurisdicciones.”

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