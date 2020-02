Call for Code 2020, el desafío global liderado por IBM, estará centrado en la lucha contra el cambio climático

La edición 2019 de este desafío la ganó el equipo español Prometeo con una solución para ayudar a los bomberos en la lucha contra los incendios cuyo prototipo acaba de probarse en una quema prescriptiva en Barcelona

IBM, socio fundador de Call for Code, y David Clark Cause, su creador, en asociación con la Oficina de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Fundación Linux, han anunciado el desafío global Call for Code de este año. En esta edición se invita a que desarrolladores e innovadores de software de todo el mundo ayuden a combatir el cambio climático utilizando tecnología de código abierto.

En su 75 aniversario, las Naciones Unidas exigen una visión realista de la situación, y están promoviendo una conversación global multitudinaria sobre cómo abordar los problemas más urgentes del mundo, como por ejemplo el cambio climático. En línea con este mensaje, IBM ha unido fuerzas con agencias clave de la ONU y diferentes líderes mundiales para ayudar a luchar contra esta crisis climática.

Call for Code es una iniciativa que nació hace tres años que anima y fomenta la creación de aplicaciones prácticas basadas en inteligencia artificial (IA), IoT, blockchain, computación en la nube y datos. El objetivo es utilizar la tecnología de modo que pueda tener un impacto humanitario inmediato y duradero en comunidades de todo el mundo.

En este sentido, un reciente estudio global de IBM realizado por Morning Consult encuestó a más de 3.000 desarrolladores y activistas sociales de Estados Unidos, Reino Unido, China, Colombia, Egipto, India, Japón y España, obteniendo los siguientes datos relacionados con el cambio climático:

El 77% de los encuestados está de acuerdo con la afirmación de que "el cambio climático es el problema más urgente al que se enfrenta esta generación".

El 79% considera que la tecnología puede jugar un papel importante para combatir y reducir el cambio climático.

El 87% asegura que, cuando valora oportunidades laborales, en su decisión influye el hecho de que la empresa candidata haya tomado medidas relacionadas con el cambio climático.

Tres cuartos de los encuestados consideran que la comunidad de código abierto puede ayudar a encontrar soluciones para el cambio climático en aquellas zonas que más lo necesitan.

Más de la mitad (55%) cree que la inteligencia artificial es la tecnología que más marcará la diferencia en los esfuerzos contra el cambio climático.

Ocho de cada diez aseguran que quieren hacer algo para ayudar a combatir el cambio climático, pero no saben por dónde empezar.

En España, el 50% cree que no se está haciendo suficiente para luchar contra el cambio climático

Los resultados de este estudio en España muestran que más del 50% de los participantes también está convencido de que el cambio climático es la problemática más grave a la que se tiene que hacer frente actualmente. En este sentido, prácticamente la mitad de los encuestados en territorio español asegura que conoce a alguien que se ha visto afectado por un desastre natural.

A pesar de la gravedad del problema, seis de cada diez españoles considera que todavía no se está haciendo suficiente para luchar contra el cambio climático. En este sentido, un 77% asegura que estaría dispuesto a apoyar la creación de soluciones que ayudarán a combatir este reto a través de mejoras en el agua potable, en los sistemas energéticos o en la gestión y reacción a desastres naturales.

No obstante, hay un gran porcentaje (80%) al que le gustaría hacer algo para ayudar en la lucha contra el cambio climático, pero realmente no sabe por dónde empezar. A pesar de ello, los resultados del estudio también muestran que los españoles están comprometidos: prácticamente un 60% asegura que participa o ha participado en proyectos que apoyan una causa social o humanitaria.

Este compromiso medioambiental también tiene implicaciones en las relaciones con las empresas. Para un 52% de los encuestados españoles, el hecho de que una empresa tenga iniciativas para luchar contra el cambio climático es un factor decisivo para decidir si trabajar en ella o no. Esto se debe a que, para un 63%, las empresas tienen que actuar para remitir los efectos del cambio climática y adoptar una actitud firme en este sentido.

Los encuestados también tienen claro que la tecnología debe jugar un papel importante en esta lucha contra el cambio climático: un 60% cree que la inteligencia artificial puede ser una de las tecnologías más relevantes, y un 67% que la comunidad de código abierto puede ayudar a escalar soluciones contra el cambio climático en aquellas comunidades donde sea necesario.

Prometeo, el equipo español ganador de Call for Code 2019

El ganador del Call for Code Global Challenge del año pasado, el equipo español Prometeo, creó un dispositivo portátil que mide el monóxido de carbono, la concentración de humo, la humedad y la temperatura para monitorear la seguridad de los bomberos en tiempo real y ayudar a mejorar su salud a largo plazo. La solución se ha desarrollado a través del programa Code and Response de IBM, y acaba de completar con éxito su primera prueba de campo en un incendio controlado cerca de Barcelona, trabajando junto a los Grupos de Refuerzo de Actuaciones Forestales (GRAF) y el Grupo de Emergencias Médicas (GEM) de los Bomberos de la Generalitat de Catalunya. Prometeo es un proyecto que ha sido desarrollado por un equipo formado por un bombero veterano, un enfermero y tres desarrolladores. La solución se basa en múltiples servicios de IBM Cloud.

Visita CallforCode.org para obtener más información sobre este desafío, que abrirá sus inscripciones el 22 de marzo, el Día Mundial del Agua 2020.

