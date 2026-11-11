CECA MAGÁN Abogados incorpora a Adela Martín y Enrique Viola como counsels

La firma afianza su posicionamiento en asesoramiento fiscal y litigación tributaria con la incorporación de dos profesionales con más de 20 años de experiencia para su oficina de Catalunya

CECA MAGÁN Abogados anuncia la incorporación de Adela Martín y Enrique Viola como nuevos counsels del área de Tributario en su oficina de Barcelona.

Ambos cuentan con amplia experiencia en fiscalidad nacional e internacional, empresa familiar y litigación tributaria.

Estas incorporaciones responden a la apuesta de la firma por consolidar una práctica tributaria capaz de acompañar a sus clientes tanto en la toma de decisiones estratégicas como en la prevención y resolución de controversias con la Administración Tributaria. La combinación de planificación fiscal, asesoramiento especializado y defensa en procedimientos tributarios permite abordar las necesidades de los clientes desde una perspectiva integral, alineada con sus objetivos empresariales y patrimoniales.

Esteban Ceca, socio director de CECA MAGÁN Abogados, destaca: “El fortalecimiento de nuestros equipos pasa por incorporar profesionales con una sólida trayectoria, especialización y capacidad para comprender las necesidades reales de nuestros clientes. La fiscalidad tiene un impacto directo en las inversiones y la continuidad de los negocios. La llegada de Adela y Enrique refuerza nuestra capacidad para ofrecer respuestas rigurosas y anticiparnos a los retos fiscales y acompañar a empresas y familias empresarias en decisiones de gran relevancia estratégica, combinando excelencia técnica y una visión global de sus necesidades”.

Miguel Lobón, socio director de la oficina de Catalunya, señala: "Catalunya es una prioridad estratégica para CECA MAGÁN y queremos que siga siendo uno de los motores de crecimiento de la firma. Estamos construyendo un equipo que combina especialización, cercanía y un conocimiento profundo del tejido empresarial catalán, con especial atención a la empresa familiar. La incorporación de Adela y Enrique refuerza nuestra capacidad para acompañar a los clientes en decisiones que marcan el futuro de sus negocios: crecer, afrontar una sucesión o defender sus intereses ante un conflicto tributario. Ambos aportan experiencia y criterio, pero también una manera de entender la abogacía que compartimos: implicarnos en cada proyecto y trabajar en equipo para ofrecer respuestas útiles al empresario”.

Dos perfiles complementarios para reforzar el área de Tributario

Enrique Viola cuenta con más de 20 años de experiencia en planificación fiscal y fiscalidad internacional. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona y cuenta con un máster AGT por ESADE. A lo largo de su trayectoria, ha asesorado a empresas familiares, grandes patrimonios y deportistas, así como en operaciones de reestructuración empresarial. Su incorporación refuerza la capacidad de la firma para abordar cuestiones fiscales complejas vinculadas a la organización patrimonial, la actividad empresarial y las operaciones corporativas. Su trayectoria también ha sido reconocida por grandes directorios jurídicos.

“Me incorporo a CECA MAGÁN con la oportunidad de contribuir al desarrollo de una práctica tributaria orientada a ofrecer soluciones rigurosas y adaptadas a la realidad de cada cliente. En un contexto en el que las decisiones fiscales están estrechamente vinculadas a la estrategia empresarial y patrimonial, resulta fundamental combinar el conocimiento técnico con una visión global del negocio”, afirma Enrique Viola.

Por su parte, Adela Martín Márquez cuenta también con más de 20 años de experiencia en la defensa de empresas en procedimientos complejos frente a la Administración Tributaria. Está especializada en litigación tributaria y contencioso administrativa, con experiencia en inspecciones fiscales, procedimientos sancionadores y litigios ante los tribunales. Su práctica incluye, además, el asesoramiento estratégico a empresas familiares, el gobierno de estas organizaciones, la prevención de conflictos y la preparación fiscal y jurídica de los procesos sucesorios. Es licenciada en Derecho por la Universitat Pompeu Fabra y cuenta con un máster en Fiscalidad General por la misma universidad, así como con formación especializada en Derecho Penal Económico por la Universitat Abat Oliba CEU.

“Acompañar a una empresa cuando surge un conflicto tributario requiere mucho rigor y análisis jurídico, además de un conocimiento profundo de sus circunstancias. Mi objetivo es contribuir a que los clientes puedan afrontar estos procedimientos con la máxima preparación, defendiendo sus intereses y ayudándoles a tomar decisiones fundamentadas también desde una perspectiva preventiva”, señala Adela Martín Márquez.

Con estas incorporaciones, CECA MAGÁN Abogados continúa avanzando en su estrategia de crecimiento y especialización, reforzando sus capacidades para responder a los retos fiscales de las empresas y consolidando un asesoramiento que combina excelencia técnica, visión de negocio y cercanía al cliente.

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