De Miguel, Garrido, Amor y Sánchez Llibre repiten como vicepresidentes y éste último será también responsable de relaciones con las Cortes

La junta directiva de la CEOE, a propuesta de su presidente, Antonio Garamendi, ha aprobado este miércoles la composición de sus órganos de gobierno, así como las presidencias y vicepresidencias de sus comisiones consultivas para los próximos cuatro años, ha informado la organización empresarial en un comunicado.

En el capítulo de las vicepresidencias, Garamendi, reelegido recientemente presidente de la patronal para un tercer mandato, se ha vuelto a rodear de los mismos vicepresidentes que en su anterior etapa.

Así, junto a la vicepresidencia nata que corresponde a Cepyme y que encarna su presidenta, Ángela de Miguel, se ha reelegido al presidente de la patronal madrileña CEIM, Miguel Garrido, como vicepresidente primero, quien además liderará el grupo de trabajo sobre trabas administrativas y simplificación normativa.

También ocuparán una vicepresidencia Lorenzo Amor, presidente de ATA; Mirenchu del Valle, presidenta de Unespa; Javier González de Lara, presidente de la patronal andaluza (CEA); Vicente Lafuente, presidente de la patronal de la Comunidad Valenciana (CEV); Julián Núñez, presidente de Seopan; Josep Sánchez Llibre, presidente de la patronal catalana Foment del Treball, que asumirá también la responsabilidad de relaciones con las Cortes; Alejandra Kindelán, presidenta de la patronal bancaria AEB; Íñigo Fernández de Mesa y María Helena Antolín.

Nueva composición del Comité Ejecutivo

Asimismo, la junta directiva ha dado luz verde a la nueva configuración del Comité Ejecutivo de la patronal, del que formarán parte Pedro Alfonso (CEOE Tenerife); José Luis Álvarez Almeida (Hostelería de España); Santiago Aparicio (CEOE Castilla y León); Pedro Barato (Asaja); Rafael Barbadillo (Confebus); José Manuel Baltar (ASPE); Jessica Bedia (Foro Interalimentario); Francisco Belil (CECA); Juan Ignacio Beltrán (Aspel); Marta Blázquez (Faconauto); María Calvo (FADE); y Enrique Conde (CEOE-Cepyme Cantabria).

También estarán en el comité ejecutivo Andreu Cruañas (Asempleo); José Vicente de los Mozos (CEIM); Eduardo de Luis Olloqui (FER); Ricardo de Pablos (Oficemen); Val Díez (Stanpa); Pedro Fernández Alén (CNC); Mauricio García de Quevedo (Fiab); Matilde García (Anged); Santiago García-Nieto (Foment del Treball); José Miguel Guerrero (Confemetal); Juan Hernández (Fepex); Francisco Hortigüela (Ametic); Juan Pablo Lázaro (CEIM); Julio Linares (AEST); Miguel López (Croem); Ana López-Casero (ARTE); José López-Tafall (Anfac); Jorge Marichal (Cehat); Elena Mateos (AICE); Ángel Nicolás (Cecam) y Fernando Núñez (Aecem).

La lista de integrantes del comité ejecutivo de la patronal española la completan Ana Oliver (FEFE); Pedro Ortega (Coreica); Francisco Javier Peinado (Creex); Juan Manuel Piquer (CEN); Carmen Planas (CAEB); Teresa Rasero (Feique); Juan Roca (AMAT); José María Rodríguez (Asedas); Joan Roget (Foment del Treball); Antonio Romero (CECA); Francisco Ruano (CEIM); Miguel Sánchez (Digitales); Marina Serrano (Aelec); Benito Tesier (CEOE Aragón); Juan Manuel Vieites (CEG); Tamara Yagüe (Confebask); y Juan Yermo, de Farmaindustria.

Órganos consultivos y comisiones

De igual forma, la patronal ha ratificado la composición de sus órganos consultivos -comisiones y consejos- y ha elegido a las personas que asumirán sus respectivas presidencias.

La Comisión de Control Presupuestario y Financiero estará presidida por Alejandra Kindelán, de la AEB; la Comisión de Régimen Interno por Mirenchu del Valle, de Unespa; la Comisión de Aguas y Protección del Litoral por Miguel López Abad, de Croem; y la Comisión de Competitividad, Comercio y Consumo (C4) por Josep Antoni Duran i Lleida, de Asedas.

Por su parte, Julián Núñez, de Seopan, encabezará la Comisión de Concesiones e Infraestructuras; Enrique Cerezo, de Egeda, la Comisión de Cultura y Deporte; Juan Pablo Lázaro, de CEIM, la Comisión de Trabajo; Lorenzo Amor, de ATA, la Comisión de Seguridad Social; Javier Garat, de Cepesca, la Comisión de Economía Azul; Mauricio García de Quevedo, de Fiab, la Comisión de Economía Circular; Íñigo Fernández de Mesa, del IEE, la Comisión de Economía y Fiscalidad; José Miguel Guerrero, de Confemetal, la Comisión de Educación y Formación; y Antonio Magraner, de Ceaje, la Comisión de Fomento de las Vocaciones Empresariales.

El Consejo Iberoamericano quedará bajo la presidencia de Juan Manuel Vieites, de la patronal gallega CEG, mientras que Josep Aracil (Ametic) presidirá la Comisión de Innovación; Val Díez (Stanpa), la Comisión de Igualdad y Diversidad; Teresa Rasero (Feique), la Comisión de Industria y Transición Ecológica; Marta Blanco, de CEOE, la Comisión de Relaciones Internacionales; Carmen Planas (CAEB), la Comisión de Responsabilidad Social Empresarial; José Manuel Baltar (ASPE), la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales; y Carlos Bastarreche, de CEOE, la Comisión de Seguridad y Defensa.

Por su parte, Juan Ignacio Beltrán (Aspel) presidirá la Comisión de Servicios Intensivos en Personal; Rafael Barbadillo (Confebus) la de la Comisión del Transporte y la Logística; Julio Linares (AEST) la de la Comisión de Sociedad Digital; Jesús Ortiz (Oficemen) la de la Comisión de Unión Europea, y Xavier Vilajoana (APCE), la de la Comisión de Vivienda y Urbanismo.

Valentí Pich, de Foment del Treball, estará al frente de la Comisión Legal; Benito Tesier (CEOE Aragón), del Consejo de la Movilidad Sostenible; Juan Cierco (Iberia), del Consejo de Turismo; y Rafael Barbadillo (Confebus), del Consejo del Transporte y Logística.

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