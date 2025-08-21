Claves legales y estrategias para reducir el absentismo laboral

El absentismo laboral se ha convertido en uno de los principales obstáculos para la sostenibilidad y competitividad de las empresas en España. En la última década, las tasas se han duplicado, impactando directamente en los costes y la eficiencia de las empresas.

El absentismo laboral comprende las ausencias al trabajo, tanto justificadas como injustificadas, y tiene importantes consecuencias en el ámbito laboral, incluyendo la posibilidad de sanciones o despido disciplinario en casos de faltas injustificadas reiteradas o graves.

Por contra, no se considera absentismo que puede ser sancionado las ausencias justificadas por enfermedad, incapacidad temporal, permisos retribuidos, fuerza mayor, conciliación, violencia de género o sexual, entre otras causas legalmente reconocidas. Además, la normativa y la jurisprudencia exigen que las ausencias por causas ajenas a la voluntad del trabajador, o debidamente justificadas, no sean sancionadas disciplinariamente

¿Cómo reducir el absentismo laboral?

Para dar respuesta a esta pregunta, Lefebvre Formación organiza el "Curso Absentismo cero: Claves legales y estrategias innovadoras para reducir las ausencias de los trabajadores en las empresas", estructurado en dos sesiones que tendrán lugar los días 19 y 26 de septiembre e impartido por los expertos en la materia de Cuatrecasas: Ana Campos Rodríguez de Tembleque, asociada senior del Área de Conocimiento e Innovación; Belén Conthe, abogada principal del Departamento Laboral; Enrique Arias, asociado principal del Departamento Laboral; Jaime Pavía; asociado senior del Departamento Laboral, y Lara Vivas, socia del Departamento Laboral.

Este curso ofrecerá a los asistentes una visión integral sobre el absentismo laboral, realizando un análisis en profundidad el marco legal vigente, especialmente tras la entrada en vigor de la Ley 15/2022, y proporcionará soluciones innovadoras para las empresas.

A lo largo de las sesiones online, los participantes descubrirán cómo adaptar los sistemas de incentivos a la nueva realidad normativa y aprenderán cómo afrontar el absentismo de manera eficaz, alineando los intereses de la organización y de los trabajadores.

Entre otras cuestiones de gran interés, la primera sesión abordará el fenómeno del absentismo en España, su impacto en la productividad, la eficiencia y la organización empresarial, así como las implicaciones de la Ley 15/2022 en las políticas retributivas. Asimismo, en la segunda sesión, los participantes conocerán iniciativas empresariales innovadoras para reducir el absentismo y casos de éxito y buenas prácticas en la gestión del absentismo.

Infórmate e inscríbete en el Curso Absentismo cero: Claves legales y estrategias innovadoras para reducir las ausencias de los trabajadores en las empresas"

