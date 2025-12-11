España se encuentra en la vanguardia de la ampliación de derechos laborales en todo el mundo

Así lo ha manifestado la Ministra de Trabajo y Economía Social al depositar el Convenio 183 de la OIT sobre la Protección de la Maternidad

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha depositado hoy en la sede de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra el Convenio 183 sobre la Protección de la Maternidad, que ha sido ratificado previamente en España.

Esta ratificación “es una consecuencia de la importancia de facilitar la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores”, ha destacado la titular de Trabajo, quien ha explicado que en España se han ampliado hasta 19 semanas los permisos de nacimiento y cuidado tanto de la madre biológica como del progenitor distinto a la madre biológica. Además, en el supuesto de monoparentalidad, el periodo de suspensión ha sido ampliado a las 32 semanas, más de lo que contempla el propio Convenio 183, que fue adoptado en el año 2000.

Para Díaz, esta ampliación supone avanzar en derechos, permitiendo que las trabajadoras ejerzan su derecho a dedicar su tiempo a los cuidados, si es que así lo desean.

Este tipo de medidas también promueven una sociedad más corresponsable, entroncando con el compromiso de garantizar la igualdad de las personas trabajadoras en materia de derechos laborales, de proteger la diversidad familiar y asegurar que las y los menores se encuentran protegidos independiente de la familia en la que crezcan.

Díaz ha asegurado, además, que su país seguirá “a la vanguardia de la ampliación de derechos laborales en todo el mundo” con 140 Convenios de la OIT ratificados y ha adelantado que actualmente se está tramitando la ratificación del Convenio 191 sobre un Entorno de Trabajo Seguro y Saludable, adoptado en 2023.

“No escatimaremos pues esfuerzos para proseguir el objetivo de mejorar las condiciones laborales en España y a nivel global”, ha concluido la ministra.

Reuniones bilaterales



La vicepresidenta ha mantenido, además, diversas reuniones de trabajo en la sede de la OIT, entre otros con la directora adjunta de la Oficina de Ginebra de La Confederación Sindical Internacional (CSI/ITUC, según sus siglas en inglés), Maité Llanos.

Asimismo se ha reunido con el director general de la OIT, Gilbert Houngbo, con quien ha conversado sobre los esfuerzos para aprobar el próximo año un Convenio en materia de economía de plataformas y sobre la labor de apoyo de la OIT a la Economía Social en la “task force” de Naciones Unidas en este ámbito.

