Competencia da 'luz verde' a la compra de Wallapop por parte de la surcoreana Naver

En concreto, Naver adquirió en agosto del pasado año la plataforma española de compraventa de productos de segunda mano, tras hacerse con el 100% de la compañía al adquirir el 70,5% por 604,5 millones de wones (377 millones de euros).

Según figura en los registros del organismo consultados por Europa Press, la firma surcoreana notificó a Competencia esta operación el pasado 5 de enero, y el organismo ha autorizado esta operación con fecha del 14 de enero.

La multinacional surcoreana contaba con una participación del 29,5% en Wallapop tras invertir entre 2021 y 2023 un total de 190 millones de euros. Sin embargo, las dos empresas decidieron que era necesaria una vinculación más fuerte para crear sinergias, y acordaron reforzar esta asociación asegurándose el control de la gestión de la plataforma de segunda mano.

Según informaba Naver en otro comunicado, esta transacción valora a Wallapop en 600 millones de euros, con una valoración 'post-money' que alcanza aproximadamente los 650 millones de euros, al tiempo que precisaba que este acuerdo contaba con el apoyo de la "gran mayoría" de los accionistas.

Tras la operación, Wallapop seguirá operando desde su sede en Barcelona y bajo la dirección de Rob Cassedy, actual consejero delegado de la compañía, además la multinacional asiática aseguraba que se mantendrá tanto su plantilla como su reconocida marca.

Con esta adquisición, Naver prosigue creciendo a nivel internacional, ya que en los últimos años ha realizado inversiones estratégicas nivel global. Así, en 2023 adquirió Poshmark, una empresa estadounidense 'online' C2C especializada en moda, artículos para el hogar y electrónica, mientras que en Europa lleva invertido más de 500 millones de euros en 30 empresas. Además, en 2017, la multinacional surcoreana adquirió el Centro de Investigación Xerox en Grenoble (Francia).

Wallapop, fundada en Barcelona en 2013, conecta actualmente a 19 millones de personas y que en conjunto crean más de 100 millones de anuncios al año. La firma logró la rentabilidad en España en 2024, ejercicio en el que superó los 100 millones de euros de ingresos, mientras que estima que tanto su facturación como su rentabilidad alcancen niveles récord en 2025.