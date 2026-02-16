La CNMC multa a tres empresas por uso indebido de numeración para servicios SMS con un total de 17.400 euros

El principal expediente afecta a GO4 Móvil, operador titular de los números 797070 y 797079, y la actuación de la CNMC arrancó a raíz de la denuncia de un particular que había recibido mensajes de publicidad desde estos números, según ha explicado el organismo en un comunicado.

La investigación previa apreció indicios de que estos números podrían haber sido cedidos a otras empresas para la prestación de servicios SMS.

En esa línea, la CNMC acreditó que GO4 Móvil no figuraba como titular de los números para servicios SMS 'premium' que tenía asignados ni en los mensajes enviados ni en las páginas web vinculadas a estos servicios y, en su lugar, aparecían otras empresas, en concreto, Red Leads y Ziller Mobile, al menos entre octubre de 2024 y mayo de 2025.

"En mayo de 2024 se enviaron mensajes publicitarios desde estos números sin incluir la información obligatoria para los usuarios, como la identidad del prestador del servicio, la naturaleza del contenido, el precio o el mecanismo de confirmación, tal y como exige la normativa sobre servicios de tarificación adicional", ha detallado la CNMC.

La entidad presidida por Cani Fernández ha apuntado que estos hechos suponen un incumplimiento de las condiciones de uso de la numeración, dado que los recursos asignados para servicios SMS 'premium' deben permanecer bajo el control del operador titular y no pueden ser cedidos ni subasignados.

En este contexto, GO4 Móvil reconoció su responsabilidad y optó por el pago anticipado de la sanción, lo que permitió aplicar las reducciones previstas en la normativa y rebajar la sanción de 14.000 a 8.400 euros.

"La CNMC ha sancionado también a las otras dos empresas implicadas en la cesión y utilización de la numeración: Red Leads y Ziller Mobile, con multas de 9.000 y 6.000 euros respectivamente, que quedan reducidas hasta los 5.400 y los 3.600 euros por reconocimiento de la responsabilidad y pago anticipado", ha subrayado la CNMC.

El regulador ha recordado la importancia de que los operadores utilicen los recursos de numeración conforme a las condiciones de atribución y asignación establecidas en la normativa vigente para garantizar la protección de los usuarios y el correcto funcionamiento de los servicios de comunicaciones electrónicas.