La AEPD publica unas orientaciones sobre IA agéntica desde la perspectiva de protección de datos

El documento recoge medidas que podría adoptar un responsable o encargado de tratamiento para garantizar el cumplimiento de la normativa de protección de datos.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha publicado unas orientaciones sobre Inteligencia Artificial agéntica desde la perspectiva de protección de datos.

La IA agéntica son sistemas de IA capaces no solo de responder a preguntas, sino de interactuar de forma autónoma para conseguir los objetivos. La capacidad que tienen los sistemas de IA agéntica para operar con autonomía, enriquecerse con la información del entorno digital y ejecutar tareas complejas introduce nuevos retos en muchos aspectos, entre ellos relacionados con la protección de datos personales.

Estas orientaciones abordan las cuestiones de protección de datos que pueden surgir cuando responsables y encargados de tratamiento deciden utilizar sistemas de IA agéntica para implementar tratamientos de datos personales. La Agencia subraya que el conocimiento de esta tecnología, en continua evolución, es clave para adoptar decisiones informadas cuando se pretende implementarla en tratamientos de datos personales. En particular, defiende aprovechar de forma proactiva las oportunidades que ofrece la IA agéntica para una mayor protección de datos desde el diseño.

El texto se estructura realizando inicialmente una breve descripción de qué son los sistemas IA agénticos. A continuación, se analizan los aspectos de cumplimiento de la normativa de protección de datos, las posibles vulnerabilidades de estos sistemas y las amenazas específicas que pueden aprovecharse de esas vulnerabilidades. Finalmente, el documento enumera un conjunto de posibles medidas que podría adoptar un responsable o encargado para garantizar el cumplimiento de la normativa de protección de datos y reducir o eliminar los impactos que presenta la IA agéntica en relación con los derechos y libertades de las personas.

