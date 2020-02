El coste de la cancelación del MWC.

Tras la cancelación de uno de los eventos tecnológicos más importantes del año, Jordi Damià, CEO de Setesca y profesor de EADA Business School, analiza el impacto económico que esta decisión tendrá

Ayer, GSMA, la entidad organizadora del Mobile World Congress (MWC) de Barcelona anunció la suspensión del evento tras la oleada de cancelaciones de numerosas empresas participantes. ¿Qué coste real va a tener esa decisión? ¿en quién repercutirán los costes? Jordi Damià, CEO de Setesca y profesor de EADA Business School, da respuesta a estas cuestiones y detalla cuál será el impacto real.

La entidad organizadora asumirá el coste al no haber alerta sanitaria

Tal y como destaca Damià, al ser GSMA, es decir, la entidad organizadora, la que ha tomado la decisión de cancelación y no haber una alerta sanitaria, serán ellos los que tengan que asumir el coste de dicha cancelación. Es decir, que tendrán que dar respuesta a los costes generados a las 2.800 empresas dadas de alta.

Las pérdidas pueden ser mayores que los beneficios estimados

En este sentido, si bien se estimaban unos beneficios de 492 millones de euros, las pérdidas pueden ser mayores. Y es que, según destaca Damià, hay que tener en cuenta que no sólo se contemplan los ingresos que se iban a producir por parte de la hostelería, transporte (taxis), etc. hay una serie de proveedores auxiliares que estaban directamente relacionados con la feria, como son los montadores de stands, cáterings, etc. Por esto, el coste será muy fácilmente mayor y esto sin tener en cuenta el coste de oportunidad. Esto es todos los negocios que se iban a generar dentro de la propia feria y que, como no se va a llevar a cabo van a suponer una pérdida.

Las empresas participantes podrán reclamar los gastos de cancelación ocasionados

Por otro lado, está el tema de los seguros menores (de viajes, hotel, billetes…). Todo esto, que las empresas están anulando, depende de las condiciones que se tengan pero “muy probablemente, auguro que todo esto no se va a reembolsar y quienes acabarán pagando serán todas esas empresas que no pueden venir”. Sin embargo, estas empresas pueden reservarse el derecho de reclamar a GSMA estas pérdidas, ya que la cancelación es por culpa suya. Por esto, aumentará el impacto en los costes del GSMA,

