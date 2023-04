Cuatrecasas nombra ocho nuevos socios

En línea con la política de Igualdad de la Firma, el nombramiento de socios es paritario.

Cuatrecasas ha aprobado en su Junta General Extraordinaria de Socios, celebrada en Lisboa, la promoción y nombramiento como nuevos socios de los abogados de la Firma: Daniel Coloma Serna, en el área de Financiero y Tributario; Idoya Fernández Elorza, directora del área de Conocimiento e Innovación; Roger Freixes Portes, en el área de Corporate; Emilio Martínez Poyatos, Chief Operating Officer (COO); Lucía Montes Saralegui, en el área de Arbitraje Internacional; Joana Mota Agostinho, en Propiedad Intelectual, Tecnologías y Medios Digitales; Elisabeth de Nadal Clanchet, en Empresa y Derechos Humanos; y Gonzalo Palacio de Ugarte, en Laboral, con los que el Despacho consolida y refuerza su equipo de trabajo.

Daniel Coloma Serna | Socio de Financiero y Tributario

Especialista en asesoramiento fiscal en los sectores hotelero, de turismo y ocio e inmobiliario y, más en concreto, en operaciones de compra y venta de negocios, asesora a grandes grupos familiares y turoperadores internacionales, incluyendo reestructuraciones corporativas y fiscalidad internacional. Miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Baleares, también es colaborador y ponente habitual en conferencias.

Idoya Fernández Elorza | Socia y directora del área de Conocimiento e Innovación

Lidera un equipo multidisciplinar de abogados, académicos y técnicos dedicados a la I+D+i y cuyos objetivos son: garantizar un asesoramiento jurídico de la máxima calidad; gestionar el conocimiento colectivo con eficiencia; y promover la innovación, digitalización y los servicios de valor añadido para nuestros clientes. Miembro del Consejo de Administración; además, es abogada experta en operaciones de M&A, imparte clases de Derecho de Sociedades en diversas universidades y es ponente habitual en cursos y formaciones.

Roger Freixes Portes | Socio de Corporate

Es especialista en operaciones de M&A tanto nacionales como internacionales, inversiones, reestructuraciones de grupos empresariales, joint ventures y operaciones de mercado de capitales, incluyendo salidas a bolsa, ofertas públicas de adquisición, suscripción o venta de valores. Asesora en materias de gobierno corporativo a sociedades cotizadas y no cotizadas. Es profesor universitario y autor de numerosos artículos doctrinales en materia de mercado de valores.

Emilio Martínez Poyatos | Socio y COO

Graduado en Derecho y PDD por el IESE (Universidad de Navarra), cuenta con más de veinticinco años de experiencia en el sector jurídico, especialmente en el ámbito del management y de la planificación estratégica y financiera. Es ponente habitual en foros, miembro fundador de la Asociación Inkietos, Propensos al Cambio, de la que es presidente, y codirector del Legal Management Forum.

Lucía Montes Saralegui | Socia de Arbitraje Internacional

Es especialista en arbitraje comercial internacional, particularmente en los sectores de la construcción, infraestructuras y energía, así como en procedimientos judiciales de apoyo y control del arbitraje. Cuenta con amplia experiencia asesorando a clientes en grandes proyectos internacionales, especialmente en Latinoamérica y Oriente Medio. Es miembro del Comité Científico del Club Español e Iberoamericano del Arbitraje y del Comité Asesor de la Sección de Derecho de la Construcción e Ingeniería del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Forma parte del Comité Pro Bono de Cuatrecasas.

Joana Mota Agostinho | Socia de Propiedad Intelectual, Tecnologías y Medios Digitales

Es experta en asesoramiento en las áreas de nuevas tecnologías, privacidad y ciberseguridad, en la realización de auditorías a los sistemas de gestión de la privacidad y ciberseguridad de empresas, en la definición de estrategias de compliance y medidas de mitigación, y en servicios de privacy as a service, en particular servicios de apoyo privacy by design y de respuesta a situaciones de data breach. Miembro del Colegio de Abogados de Portugal, también ha asesorado en proyectos de transformación digital y en la vertiente regulatoria y contractual del desarrollo de operaciones en los sectores más destacados.

Elisabeth de Nadal Clanchet | Socia de Empresa y Derechos Humanos y directora ESG

Directora de la unidad ESG de Cuatrecasas y responsable de la práctica de Empresa y Derechos Humanos, cuenta con una amplia experiencia en la identificación del riesgo de impactos negativos en derechos humanos, así como en el diseño e implementación sistemas de prevención, gestión y reparación de daños, tanto en operaciones como en sus cadenas de suministro y transacciones, y la representación en disputas y litigios. Experta en Litigación Internacional (fue socia en el área hasta 2013), aúna su bagaje profesional en el derecho de empresa, ESG y derechos humanos para integrar en nuestras prácticas jurídicas las responsabilidades empresariales en materia de derechos humanos, medioambiente y cambio climático.

Gonzalo Palacio de Ugarte | Socio de Laboral

Es especialista en negociación colectiva e interlocución con la representación legal de los trabajadores, en procedimientos de reestructuración y flexibilidad y en procesos judiciales y administrativos complejos en materia laboral y de seguridad social. Cuenta con amplia experiencia en el diseño e implementación de todo tipo de políticas y protocolos laborales. Es profesor universitario y ponente habitual en seminarios de su especialidad.

