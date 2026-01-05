Cuatro años de prisión a un hombre que entró en una vivienda e intentó matar al dueño

La Sala aprecia la eximente incompleta de enajenación mental y le impone una medida de seguridad de internamiento psiquiátrico

El Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de Castellón ha condenado a una pena de prisión de cuatro años por un delito de allanamiento de morada y otro de asesinato en grado de tentativa a un hombre que accedió sin permiso a una vivienda de la localidad de la Vall d’Uixó e intentó matar al dueño que dormía en su interior.

La Sala aprecia para ambos delitos la circunstancia eximente incompleta de enajenación mental al considerar que la capacidad del condenado de comprender los actos que cometió se encontraba mermada en el momento de los hechos. La sentencia establece una medida de seguridad de internamiento para recibir el tratamiento médico adecuado para su patología por un tiempo de cuatro años.

El condenado no podrá acercarse a menos de 500 metros de la víctima ni de su mujer, a la que también lesionó en el ataque, ni comunicarse con ellos por ningún medio durante un periodo de seis años. Indemnizará al perjudicado con 24.500 euros por las lesiones y las secuelas que sufrió, y a la mujer con 500 euros por las heridas provocadas por el ataque.

El asunto se tramitó mediante el procedimiento del Jurado y, con carácter previo a la constitución y al señalamiento del juicio oral, acusaciones y defensa presentaron un escrito de conformidad con el relato de los hechos, su calificación jurídica y las penas impuestas.

A continuación, se convocó a las partes a la correspondiente vista, donde las acusaciones y el procesado ratificaron el acuerdo, por lo que el Presidente del Tribunal consideró innecesaria la constitución del Jurado y dictó sentencia, que es firme.

Los hechos ocurrieron la madrugada del 26 de noviembre de 2019 cuando el condenado, que tiene diagnosticada una enfermedad mental, acudió al domicilio de la Vall d’Uixó donde dormía un matrimonio y sus cinco hijos, con edades comprendidas entre los 4 y los 17 años. El asaltante rompió la puerta de entrada a la casa y, armado con un cuchillo, se abalanzó sobre el padre de la familia para asestarle una puñalada en el pecho, a la altura del corazón, y realizarle varios cortes en el tórax y los brazos.

La víctima se despertó e inició un forcejeo con el agresor. En ese momento, la mujer se interpuso entre los dos para evitar que el condenado siguiera hiriendo a su marido. El hombre la atacó entonces a ella, le cortó en una mano y en una pierna, y huyó.

El perjudicado tardó 180 días en curar de las lesiones que sufrió y necesitó tratamiento médico quirúrgico para suturar la herida más grave, localizada en la región pectoral izquierda. Como secuelas, además de las cicatrices, la víctima principal sufre un trastorno por estrés postraumático grave.

