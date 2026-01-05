El programa del 0,7% de la Abogacía granadina cumple 30 años con más de 320.000 euros destinados a la acción social

El Colegio de Abogados de Granada entrega a Aspace y Proyecto Hombre cerca de 11.500 euros en esta trigésima edición de la iniciativa solidaria

La asociación Aspace Granada y la fundación Proyecto Hombre Granada se han convertido en las receptoras de la solidaridad de la Abogacía granadina.

Y es que el Colegio de Abogados de Granada ha hecho entrega a estas organizaciones sin ánimo de lucro del 0,7% de las cuotas colegiales que la Corporación destina desde 1995 a programas de acción social.

En total, el colectivo profesional ha donado en esta trigésima edición 11.476,73 euros, repartidos en dos cheques de 5.738,37 euros que la Junta de Gobierno ha entregado a las dos ONGs beneficiarias en un acto celebrado en la sede de la institución. “El objetivo de esta partida de ayuda social, en la que participan desde hace 30 años los más de 3.500 abogados de la provincia, es revertir en la sociedad lo que ésta nos aporta y contribuir en lo posible en el impulso del trabajo que estas organizaciones desarrollan de forma desinteresada, y a veces poco reconocida, para ayudar a los ciudadanos más desfavorecidos”, ha explicado el decano, Leandro Cabrera, durante el encuentro, en el que ha estado acompañado por el vicedecano, Antonio Mir; el tesorero, José Miguel Zurita; y la diputada Novena de la Corporación profesional, María José Arcas-Sariot.

De este modo, Aspace Granada invertirá la ayuda en la asistencia integral de las personas con parálisis cerebral, afines y sus familias para facilitar la mejora de la calidad de vida, el desarrollo personal y la igualdad de oportunidades de este colectivo. Concretamente, irá destinada a la adquisición de un vehículo adaptado para el transporte de sus usuarios, según ha pormenorizado la presidenta de la asociación, Encarnación Navas, que ha asistido al acto junto al gerente de Aspace Granada, Cristóbal Rodríguez. Por su parte, Proyecto Hombre Granada, según ha adelantado su director, Manuel Mingorance, dedicará el importe a la prevención y el tratamiento de adicciones que desarrollan desde hace 25 años en toda la provincia de Granada, invitando a la Corporación a conocer in situ su nueva sede. Los representantes de ambas instituciones, además, han solicitado al Colegio su ayuda para concienciar a las administraciones públicas de la importancia de invertir en acción social y actualizar las ayudas al contexto actual.

Tres décadas de acción social

Desde su puesta en marcha en 1995, el Colegio de Abogados de Granada ha repartido con cargo a esta partida 323.298,63 euros en ayudas sociales, recayendo en asociaciones tanto de la provincia como de fuera de ella. Entre las beneficiarias se encuentran, entre otras, la Fundación UAPO, Familias Solidarias, Banco de Alimentos de Granada, AUPA, Calor y Café, Granada Acoge, Aderes (Asociación por el Desarrollo de las Relaciones Sociales de Granada), Arcores España (Red Solidaria Internacional de la Orden de Agustinos Recoletos), Asociación Shuma (Salud Humana en Movimiento y Adaptada), el Comedor Social del Regina Mundi-Hijas de la Caridad, el Comedor Social de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, Ahoringa Vuelcapeta, Hare Alden, el Comité René Bassin, la Asociación Acoger y Compartir, la Fundación Entreculturas, el Secretariado Gitano o Cáritas Diocesiana.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos