Cárcel por estafar a un comprador con la venta de contenedores isotérmicos
El acusado, con numerosas condenas firmes por delitos de la misma naturaleza, aparentó pertenecer a una empresa
NoticiaElDerecho.com
La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado a un hombre a tres años y medio de prisión, 500 euros de indemnización y multa de 1.350 euros por estafar a un comprador con la venta de unos contenedores isotérmicos.
El acusado había sido condenado en nueve ocasiones por delitos de la misma naturaleza.
El perjudicado contactó con el acusado, primero por Facebook y posteriormente por WhatsApp, para que le vendiera dos contenedores isotérmicos de 2,59 metros de ancho por 12,92 metros de largo y 2,43 metros de alto por un precio de 3.536,83 euros, para lo que tuvo que abonar una reserva de 500 euros por bizum. Durante toda la transacción, el encausado aparentó pertenecer a una empresa.